«К нам на золотых машинах не приезжают». Директор барнаульской частной школы развеяла популярные мифы

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"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
Директор барнаульской классической школы Анна Паутова дала большое интервью проекту "Образ будущего". В нем она рассказала о подростковых "бунтах", социальном расслоении и о том, почему любая школа сейчас - территории истерии.
"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
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