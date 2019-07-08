Кафедра клинической психологии факультета психологии и педагогики АлтГУ отмечает двойной юбилей

В 2019 году факультет психологии и педагогики опорного Алтайского государственного университета отмечает двойной юбилей — 15 лет со дня основания кафедры клинической психологии и 10 лет — первого выпуска студентов по специальности «Клиническая психология».

АлтГУ стал первым университетом Сибирского федерального округа, приступившим к подготовке клинических психологов, специализирующихся на изучении психологических особенностей, факторов и закономерностей протекания психических расстройств и психосоматических заболеваний человека.

Ольга Марковна Любимова,

декан факультета , кандидат психологических наук:

Клинический психолог — это классическая психологическая специальность, а не медицинская. У истоков нашего факультета и клинической психологии в АГУ стояли преподаватели, проходившие подготовку на факультете психологии МГУ им. Ломоносова. Так, например, первый декан ФПП Демина Людмила Денисовна стажировалась у известнейшего нейропсихолога Александра Романовича Лурии. В России подготовка клинических психологов ведется с 2000 года, а в Алтайском госуниверситете к обучению специалистов данного направления приступили уже с 2003 года, и за прошедший период подготовили более 150 профессионалов, которые нашли свое применение в самых разнообразных сферах. Очень приятно, что наши выпускники успешно реализуют себя в ведущих российских клиниках Москвы, Санкт- Петербурга, Владивостока и других городов.

Выпускники кафедры клинической психологии работают в самых разнообразных сферах здравоохранения Алтайского края, помогая восстанавливать людям память и речь, стимулируя пациентов на восстановление, после получения физических травм, сопровождают пациентов и близких в хосписах; они трудятся ведущими специалистами в реабилитационных центрах и системе профотбора полиции, МЧС; разрабатывают в специализированных центрах развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов человека и т.д.

Дмитрий Владимирович Труевцев,

заведующий кафедрой:

По распоряжению губернатора Алтайского края в краевой психиатрической больнице им. Ю. К. Эрдмана открыта базовая кафедра нашего факультета, где студенты с первого курса имеют возможность окунуться в сферу профессиональной деятельности. Сама традиция подготовки на кафедре клинической психологии ориентирована на западные стандарты доказательной психологии и медицины. Программа подготовки выстроена так, что 50 процентов занятий у нас ведут специалисты-практики, что позволяет студентам с I курса получать знания и навыки на клинической базе. Кафедра клинической психологии — это высокие стандарты образовательных программ, которые подтверждаются победами студентов на Всероссийских олимпиадах. Благодаря участию наших преподавателей в международных конгрессах и конференциях по клинической психологии, наша кафедра всегда находится в авангарде международных образовательных стандартов.

Осенью этого года факультет психологии и педагогики планирует провести международную конференцию, посвященную развитию человека и психологического образования, которая и будет посвящена двойному юбилею кафедры клинической психологии.