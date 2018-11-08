Кафедра режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры была основана в 1978 году выпускниками Ленинградского государственного института культуры, которому в эти дни Николаем Третьяковым, Анной Титовой, Ниной Сергиной (Андрейчук) и Леонидом Черкашениновым. Первый набор осуществил Н.Ф. Третьяков, он стал первым заведующим кафедрой и руководителем курса. И начался профессиональный путь творческого коллектива кафедры, чья деятельность легла в основу праздничной индустрии Сибирского региона.

Одним из первых достижений кафедры стало создание агиттеатра, который стал Лауреатом премии Ленинского комсомола Алтая. Продолжил историю кафедры Леонид Федорович Черкашенинов, который более 20 лет занимается режиссурой масштабных городских праздников на главных площадках города Барнаула, организацией исторических публицистических реконструкций, а также многих молодежных и спортивных мероприятий городах и районных центрах Алтайского края. Современные традиции кафедры режиссуры праздников поддерживают молодые педагоги Татьяна Костина и Наталья Барабанова, за плечами которых опыт проведения масштабных мероприятий различного уровня.

Кафедре режиссуры праздников АГИК — 40 лет! Источник: Алтайский государственный институт культуры

За эти годы кафедра подготовила свыше 1000 специалистов праздничной культуры! Это режиссёры, руководители региональных и муниципальных органов культуры, преподаватели профессиональных образовательных учреждений Сибирского региона, в том числе и преподаватели Алтайского государственного института культуры. Среди выпускников — ведущие режиссёры массовых праздников и театрализованных представлений, лауреаты и дипломанты Всероссийских профессиональных конкурсов. Ольга Николаева, выпускница кафедры стала в 2017 году Лауреатом премии «Грани театра масс» Союза театральных деятелей РФ. Яна Жукова работает в Москве, она одна из самых востребованных режиссеров корпоративных праздников столицы. Кафедра с гордостью следит за творческими успехами Петра Винса, выпускника 1996 года, одного из самых активных членов легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», востребованного артиста.

9 ноября 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится юбилейное действо «Рождённая Питером» — большая творческая встреча выпускников четырех десятилетий, которое позволит зрителям и гостям праздника прожить четыре десятилетия становления профессии режиссера праздников в Алтайском крае. На праздничную сцену поднимутся студенты и преподаватели кафедры режиссуры праздников, а также выпускники и их творческие коллективы со всего Сибирского региона.

Кафедре режиссуры праздников АГИК — 40 лет! Источник: Алтайский государственный институт культуры