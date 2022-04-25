Как быстро выучить английский: ТОП практических советов

Выучить иностранный можно, вне зависимости от возраста и памяти. Во-первых, активно используемых английских слов не более нескольких сотен. Во-вторых, постоянное изучение новой информации станет лучшим тренажером для памяти. Известны случаи, когда изучение было начато в возрасте 60+ и стало успешным. Отговорка «мне поздно» — способ оправдать собственную лень.
Основные правила:
- Регулярность. Если язык нужно выучить быстро, заниматься необходимо ежедневно. Если времени нет, можно уменьшить продолжительность одного урока, но сокращать регулярность — нельзя.
- Общение с носителем — обязательно, причем, неважно, будет ли это личный формат взаимодействия или преподаватель в онлайн-школе.
- Важно постоянно слышать иностранную речь, если времени нет — хотя бы фоном. Это могут быть аудиокниги, новости, аудиосериалы и прочее. Даже если все кажется непонятным, постепенно и неосознанно мозг начинает привыкать, «выделять» знакомые слова и обороты, что со временем дает отличные результаты.
- Важно составить определенную программу занятий и строго следовать ей, посвящая определенные дни упражнениям и заданиям из разных групп (всего их 4: чтение, восприятие речи на слух, письмо и говорение).
Отлично, если язык вы будете учить не в одиночку, а с компаньоном. Отчитываясь о проделанной работе друг перед другом, практикуя простые диалоги, а также помогая в трудных местах, легче идти к цели. Практиковать можно разные темы: в магазине, аэропорт, расскажи о себе и многое другое.
Песни, фильмы и видео на языке оригинала станут отличным подспорьем в изучении языка. Полезен будет и перевод интерфейсов любимых гаджетов и устройств на английский. Интуитивно понятное и привычное меню не вызовет затруднений, зато поможет расширить словарный запас.
Оригинальным способом запоминания станут стикеры. Их можно расклеить по всему дому, дав «названия» предметам и вещам, которые вас окружают. Ежедневное лицезрение таких бросающихся в глаза подсказок, поможет запомнить все быстро и без скучной зубрежки. Там, где стикеров нет (в парке, на работе, в гостях) можно называть окружающие предметы словесно. Те названия, которых вы не знаете, всегда можно посмотреть в словарике.
Тем, кто привык не расставаться с гаджетом, будут полезны специальные мобильные приложения для изучения новых слов. Запоминая каждый день по 10−15 слов, всего за месяц можно выучить необходимый базовый «набор».
Научившись читать по-английски, вы раскроете широчайшие горизонты. Конечно, стартовать с серьезной литературы не стоит, зато можно взять многое другое. У начинающих популярностью пользуются детские книги, комиксы, журналы и даже Википедия на иностранном, написанная максимально простым и доступным для восприятия языком.
Особенно полезны книги, сказки или рассказы, которые ранее были прочтены на русском, а затем переведены на иностранный. Благодаря тому, что текст знаком, воспринимать и переводить его намного легче.
Постепенно нужно учиться писать предложения самостоятельно. Как и в любом другом языке, для этого нужно знать основы лексики, грамматики, иметь достаточный запас слов.
Специалисты советуют заходить на иностранные форумы, посещать блоги и оставлять там комментарии, читать то, что пишут другие. Это поможет в освоении разговорного стиля, который не всегда отражен в учебниках.
При изучении языка люди сталкиваются с трудными моментами. Чаще всего они возникают при изучении грамматики и использовании глаголов. Те места, которые вызывают сложности, нельзя откладывать на потом — на них нужно делать упор.
Чтобы получить необходимую языковую практику, в отпуск можно отправиться в одну из англоязычных стран. И необязательно в Америку или Европу — на этом языке говорят в Австралии, Канаде, на Мальте и во многих других государствах.
Некоторое время назад была популярна практика найма иностранцев для обучения английскому. Но вскоре она показала низкую эффектность по причине того, что это обычные люди, не умеющие объяснять трудные моменты и концентрировать внимание на важном. Эффективнее заниматься с русскоязычным преподавателем, знающим иностранный язык и имеющим навыки обучения.
Мы надеемся, что освоение языка для вас будет легким и приятным!
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