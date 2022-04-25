Как быстро выучить английский: ТОП практических советов

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Несколько интересных лайфхаков

Песни, фильмы и видео на языке оригинала станут отличным подспорьем в изучении языка. Полезен будет и перевод интерфейсов любимых гаджетов и устройств на английский. Интуитивно понятное и привычное меню не вызовет затруднений, зато поможет расширить словарный запас.

Оригинальным способом запоминания станут стикеры. Их можно расклеить по всему дому, дав «названия» предметам и вещам, которые вас окружают. Ежедневное лицезрение таких бросающихся в глаза подсказок, поможет запомнить все быстро и без скучной зубрежки. Там, где стикеров нет (в парке, на работе, в гостях) можно называть окружающие предметы словесно. Те названия, которых вы не знаете, всегда можно посмотреть в словарике.

Тем, кто привык не расставаться с гаджетом, будут полезны специальные мобильные приложения для изучения новых слов. Запоминая каждый день по 10−15 слов, всего за месяц можно выучить необходимый базовый «набор».