Как летом отдохнуть в Праге и усовершенствовать свой английский на выгодных условиях

Интенсивный курс английского языка в Европе по беспрецедентной цене! Стоимость составляет всего 499 Евро за 2 недели. Предназначен для слушателей 18+.
Не хотите летом терять время и просто отдыхать? Хотите улучшить свой английский благодаря общению с носителем языка? Мечтаете сменить привычную обстановку, но при этом не потратить много денег?
Для вас IEC LINK предлагает выгодную двухнедельную программу английского языка.
Летний курс английского языка — это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из красивейших городов Европы — Праге. Все преподаватели английского — носители языка.
Летний курс английского языка — 40 академических часов английского языка
Сроки обучения с 16.07 по 28.07 и 16.08 по 28.08 (две недели)
- знакомство с английским;
- знакомство с Чехией, ее культурой, историей и современной жизнью;
- предоставление информации о возможностях получения высшего, среднего и средне специального образования в Чехии, знакомство с пражскими университетами, колледжами и гимназиями;
- активный и интересный отдых, получение заряда бодрости на будущий учебный год.
- Пражский град;
- Собор Святого Вита;
- Золотая улочка;
- Мала Страна;
- Карлов мост;
- Староместская и Вацлавская площадь;
- Вышеград и др.
- Посещение знаменитого курорта Карловы Вары. Посмотри, как отдыхают в Европе!
- Поездка в Австрию или Германию. Расширяй кругозор вместе с нами!
- Поездка в Млада Болеслав (Шкода авто)
- Поездка в королевский город Кутна гора. Который находится под охраной ЮНЕСКО.
- Париж.
- Сказочная Бавария.
- Берлин.
- Нюрнберг.
- Будапешт.
Экскурсионная программа по вузам Праги и Чехии (по согласованию).
- Стоимость курса составляет 499 Евро≈36800 руб.
- Оплата производится 100% предоплатой.
Предоставляем кредит и рассрочку на летние каникулы.**
- Образовательная программа;
- Проживание в студенческой резиденции в 2-х/3-х местных номерах;
- Тест на уровень английского языка;
- Сертификат по окончании курса;
- Экскурсии (при наборе группы);
- Развлекательные мероприятия в образовательном центре Association;
- Бонусы и скидки на путешествия по Европе;
- Встреча и групповой трансфер из/в аэропорт;
- Сопровождение кураторами групп с Барнаула (при наборе группы).
Участникам летнего курса предлагается проживание в одной из резиденции: DC-Rezidence, Botič, Areál Hloubětín, Student Republic в 2, 3-х местных комнатах со всеми удобствами в номере (соответствует категории 3*).
- в Пекине. Подробности >>
- на Мальте. Подробности >>
*Оплачивается дополнительно. **Кредит и рассрочку предоставляет: АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673. Информация о стоимости действительна на момент публикации.