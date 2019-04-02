Как летом отдохнуть в Праге и усовершенствовать свой английский на выгодных условиях

INTERNATIONAL EDUCATION CENTER LINK (IEC) объявляет о начале набора студентов на летние каникулы в Праге по изучению английского языка!

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.

Интенсивный курс английского языка в Европе по беспрецедентной цене! Стоимость составляет всего 499 Евро за 2 недели. Предназначен для слушателей 18+.

Не хотите летом терять время и просто отдыхать? Хотите улучшить свой английский благодаря общению с носителем языка? Мечтаете сменить привычную обстановку, но при этом не потратить много денег?

Для вас IEC LINK предлагает выгодную двухнедельную программу английского языка.

Летний курс английского языка — это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из красивейших городов Европы — Праге. Все преподаватели английского — носители языка.

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка. Фото: Международный образовательный центр «LINK»

Интенсивность языковых занятий: Летний курс английского языка — 40 академических часов английского языка Сроки обучения с 16.07 по 28.07 и 16.08 по 28.08 (две недели)

Основные цели курса: знакомство с английским;

знакомство с Чехией , ее культурой , историей и современной жизнью;

ее культурой историей и современной жизнью; предоставление информации о возможностях получения высшего , среднего и средне специального образования в Чехии , знакомство с пражскими университетами , колледжами и гимназиями;

среднего и средне специального образования в Чехии знакомство с пражскими университетами колледжами и гимназиями; активный и интересный отдых , получение заряда бодрости на будущий учебный год.

Экскурсионная программа , по согласованию с участниками программы*: Пражский град;

Собор Святого Вита;

Золотая улочка;

Мала Страна;

Карлов мост;

Староместская и Вацлавская площадь;

Вышеград и др.

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка. Фото: Международный образовательный центр «LINK»

Поездки: Посещение знаменитого курорта Карловы Вары. Посмотри , как отдыхают в Европе!

как отдыхают в Европе! Поездка в Австрию или Германию. Расширяй кругозор вместе с нами!

Поездка в Млада Болеслав ( Шкода авто)

Шкода авто) Поездка в королевский город Кутна гора. Который находится под охраной ЮНЕСКО.

Париж.

Сказочная Бавария.

Берлин.

Нюрнберг.

Будапешт. Экскурсионная программа по вузам Праги и Чехии (по согласованию).

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость курса составляет 499 Евро≈36800 руб.

Оплата производится 100% предоплатой. Предоставляем кредит и рассрочку на летние каникулы.**

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка. Фото: Международный образовательный центр «LINK»

В стоимость курсов входит: Образовательная программа;

Проживание в студенческой резиденции в 2-х/3-х местных номерах;

Тест на уровень английского языка;

Сертификат по окончании курса;

Экскурсии ( при наборе группы);

при наборе группы); Развлекательные мероприятия в образовательном центре Association;

Бонусы и скидки на путешествия по Европе;

Встреча и групповой трансфер из/в аэропорт;

Сопровождение кураторами групп с Барнаула ( при наборе группы).

Условия проживания: Участникам летнего курса предлагается проживание в одной из резиденции: DC-Rezidence, Botič, Areál Hloubětín, Student Republic в 2, 3-х местных комнатах со всеми удобствами в номере (соответствует категории 3*).

Организовываем также Летние каникулы для детей: в Пекине. Подробности >>

на Мальте. Подробности >>

*Оплачивается дополнительно. **Кредит и рассрочку предоставляет: АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673. Информация о стоимости действительна на момент публикации.