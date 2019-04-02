Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 6°C
113

Как летом отдохнуть в Праге и усовершенствовать свой английский на выгодных условиях

INTERNATIONAL EDUCATION CENTER LINK (IEC) объявляет о начале набора студентов на летние каникулы в Праге по изучению английского языка!

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Фото: Международный образовательный центр «LINK»

Интенсивный курс английского языка в Европе по беспрецедентной цене! Стоимость составляет всего 499 Евро за 2 недели. Предназначен для слушателей 18+.

Не хотите летом терять время и просто отдыхать? Хотите улучшить свой английский благодаря общению с носителем языка? Мечтаете сменить привычную обстановку, но при этом не потратить много денег?

Для вас IEC LINK предлагает выгодную двухнедельную программу английского языка.

Летний курс английского языка — это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из красивейших городов Европы — Праге. Все преподаватели английского — носители языка.

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Фото: Международный образовательный центр «LINK»
Интенсивность языковых занятий:

Летний курс английского языка — 40 академических часов английского языка

Сроки обучения с 16.07 по 28.07 и 16.08 по 28.08 (две недели)

Основные цели курса:
  • знакомство с английским;
  • знакомство с Чехией, ее культурой, историей и современной жизнью;
  • предоставление информации о возможностях получения высшего, среднего и средне специального образования в Чехии, знакомство с пражскими университетами, колледжами и гимназиями;
  • активный и интересный отдых, получение заряда бодрости на будущий учебный год.
Экскурсионная программа, по согласованию с участниками программы*:
  • Пражский град;
  • Собор Святого Вита;
  • Золотая улочка;
  • Мала Страна;
  • Карлов мост;
  • Староместская и Вацлавская площадь;
  • Вышеград и др.
Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Фото: Международный образовательный центр «LINK»
Поездки:
  • Посещение знаменитого курорта Карловы Вары. Посмотри, как отдыхают в Европе!
  • Поездка в Австрию или Германию. Расширяй кругозор вместе с нами!
  • Поездка в Млада Болеслав (Шкода авто)
  • Поездка в королевский город Кутна гора. Который находится под охраной ЮНЕСКО.
  • Париж.
  • Сказочная Бавария.
  • Берлин.
  • Нюрнберг.
  • Будапешт.

Экскурсионная программа по вузам Праги и Чехии (по согласованию).

Стоимость и порядок оплаты:
  • Стоимость курса составляет 499 Евро≈36800 руб.
  • Оплата производится 100% предоплатой.

Предоставляем кредит и рассрочку на летние каникулы.**

Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Летние каникулы в Праге по изучению английского языка.
Фото: Международный образовательный центр «LINK»
В стоимость курсов входит:
  • Образовательная программа;
  • Проживание в студенческой резиденции в 2-х/3-х местных номерах;
  • Тест на уровень английского языка;
  • Сертификат по окончании курса;
  • Экскурсии (при наборе группы);
  • Развлекательные мероприятия в образовательном центре Association;
  • Бонусы и скидки на путешествия по Европе;
  • Встреча и групповой трансфер из/в аэропорт;
  • Сопровождение кураторами групп с Барнаула (при наборе группы).
Условия проживания:

Участникам летнего курса предлагается проживание в одной из резиденции: DC-Rezidence, Botič, Areál Hloubětín, Student Republic в 2, 3-х местных комнатах со всеми удобствами в номере (соответствует категории 3*).

Организовываем также Летние каникулы для детей:

*Оплачивается дополнительно. **Кредит и рассрочку предоставляет: АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673. Информация о стоимости действительна на момент публикации.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость