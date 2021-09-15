Как научить ребенка самостоятельно учиться

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей 4−17 лет и их заботливых родителей на уникальные экспресс-тренинги из 10 занятий:
Учим буквы.
Учим читать детей, знающих буквы.
Корректируем ошибки, чтение станет осмысленным.
Помогаем перейти от слогового чтения к чтению словом, увеличиваем скорость чтения с пониманием прочитанного.
Обработка информации с полным её запоминанием.
Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.
Улучшится качество почерка и осанка.
Ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.
Дети научатся умножать, делить, а также решать уравнения.
Дети полюбят математику.
Годовой курс «Будь готов!»
Комплексная подготовка к школе.
Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:
Телефон: 57−16−06
Сайт: barnaul-1.turboread.ru
Instagram: turboread_brn
Адреса: пр. Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23