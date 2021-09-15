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Образование
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Как научить ребенка самостоятельно учиться

С началом школьных будней всё больше родителей задают себе вопрос: «Достаточно ли развит мой ребёнок, чтобы учиться самостоятельно?»

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей 4−17 лет и их заботливых родителей на уникальные экспресс-тренинги из 10 занятий:

1
Алфавит

Учим буквы.

2
Обучение чтению

Учим читать детей, знающих буквы.

3
Техника чтения

Корректируем ошибки, чтение станет осмысленным.

4
Чтение словами

Помогаем перейти от слогового чтения к чтению словом, увеличиваем скорость чтения с пониманием прочитанного.

5
Скорочтение

Обработка информации с полным её запоминанием.

6
Память

Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.

7
Каллиграфия

Улучшится качество почерка и осанка.

8
Логическое мышление

Ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.

9
Таблица умножения

Дети научатся умножать, делить, а также решать уравнения.

10
Устный счёт

Дети полюбят математику.

Годовой курс «Будь готов!»

Комплексная подготовка к школе.

Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:

Телефон: 57−16−06

Сайт: barnaul-1.turboread.ru

Instagram: turboread_brn

Адреса: пр. Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23


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