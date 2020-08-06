Как научиться читать дошкольнику всего за 10 занятий

Анна Коренева (5 лет), Анастасия Черная (6 лет) научились читать за 10 занятий.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле
С какими потребностями обращаются семьи к сертифицированным специалистам Школы скорочтения?
- Выучить алфавит и научиться читать. Да, иногда эта на первый взгляд простая задача становится проблемой для малыша. В игровой форме, в микрогруппах по 2−4 ребенка научим читать детей от 4 лет всего за 10 занятий!
- Научить читать целым словом, а не по слогам, повысить понимание прочитанного, увеличить скорость чтения. Целый комплекс специальных авторских упражнений и использование нейропсихологических тренажеров позволяют справиться и с этими задачами за 10 занятий! Подходит для детей 6−8 лет.
- Научить воспринимать ин-формацию после первого прочтения, уметь подготовить доклад, сократить время выполнения домашней работы. После курсов «Скорочтение» и «Суперпамять» изучение объемных параграфов и подготовка к экзаменам перестанут быть проблемой.
- Научить быстро считать в уме, выучить таблицу умножения. Для детей от 6 лет предлагаем тренинг из 12 занятий «Скоросчет», который делится на несколько блоков в зависимости от возраста и уровня подготовки ребенка. В отличие от ментальной арифметики, где дети фактически работают с определенной кодировкой, на нашем курсе ребенку дается понимание смысла арифметических действий.
- Повысить IQ ребенка, на-учить рассуждать, делать выводы, решать логические задачки. На курсе «Логическое мышление» за 12 занятий дети от 7 до 16 лет повысят коэффициент своего интеллекта на 20−40 баллов! Ученики становятся более внимательными, эрудированными, способными решать олимпиадные задачи.
- Улучшить качество почерка, повысить скорость письма. Все чаще обращаются родители детей с проблемой некрасивого почерка. Кроме эстетической составляющей неразборчивый почерк является одной из причин низкой успеваемости. 12 занятий на курсе «Каллиграфия» способ-ствуют: выправлению осанки ученика, умению правильно держать ручку, развитию глазомера и автоматизируют правильное написание букв и их соединения.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании
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