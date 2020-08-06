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Образование
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Как научиться читать дошкольнику всего за 10 занятий

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле зарекомендовала себя своими уникальными тренингами экспресс-формата, рассчитанными на детей от 4 до 17 лет, и достижением результатов всего за 10−12 занятий. После прохождения курсов, построенных исключительно на методиках эффективного обучения, начало учебного года не станет для ребенка стрессом.

Анна Коренева (5 лет), Анастасия Черная (6 лет) научились читать за 10 занятий.
Анна Коренева (5 лет), Анастасия Черная (6 лет) научились читать за 10 занятий.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле

С какими потребностями обращаются семьи к сертифицированным специалистам Школы скорочтения?

  • Выучить алфавит и научиться читать. Да, иногда эта на первый взгляд простая задача становится проблемой для малыша. В игровой форме, в микрогруппах по 2−4 ребенка научим читать детей от 4 лет всего за 10 занятий!
  • Научить читать целым словом, а не по слогам, повысить понимание прочитанного, увеличить скорость чтения. Целый комплекс специальных авторских упражнений и использование нейропсихологических тренажеров позволяют справиться и с этими задачами за 10 занятий! Подходит для детей 6−8 лет.
  • Научить воспринимать ин-формацию после первого прочтения, уметь подготовить доклад, сократить время выполнения домашней работы. После курсов «Скорочтение» и «Суперпамять» изучение объемных параграфов и подготовка к экзаменам перестанут быть проблемой.
  • Научить быстро считать в уме, выучить таблицу умножения. Для детей от 6 лет предлагаем тренинг из 12 занятий «Скоросчет», который делится на несколько блоков в зависимости от возраста и уровня подготовки ребенка. В отличие от ментальной арифметики, где дети фактически работают с определенной кодировкой, на нашем курсе ребенку дается понимание смысла арифметических действий.
  • Повысить IQ ребенка, на-учить рассуждать, делать выводы, решать логические задачки. На курсе «Логическое мышление» за 12 занятий дети от 7 до 16 лет повысят коэффициент своего интеллекта на 20−40 баллов! Ученики становятся более внимательными, эрудированными, способными решать олимпиадные задачи.
  • Улучшить качество почерка, повысить скорость письма. Все чаще обращаются родители детей с проблемой некрасивого почерка. Кроме эстетической составляющей неразборчивый почерк является одной из причин низкой успеваемости. 12 занятий на курсе «Каллиграфия» способ-ствуют: выправлению осанки ученика, умению правильно держать ручку, развитию глазомера и автоматизируют правильное написание букв и их соединения.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

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Адрес: пр. Комсомольский, 80-в
ул. Взлетная, 23

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