Как научиться читать дошкольнику всего за 10 занятий

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле зарекомендовала себя своими уникальными тренингами экспресс-формата, рассчитанными на детей от 4 до 17 лет, и достижением результатов всего за 10−12 занятий. После прохождения курсов, построенных исключительно на методиках эффективного обучения, начало учебного года не станет для ребенка стрессом.