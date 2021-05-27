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Как получить новые знания бесплатно

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС обновил информацию на портале «Работа в России». На сегодняшний день, в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предлагаем пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку (с использованием дистанционных образовательных технологий) за счет средств федерального бюджета:

Фото из архива РАНХиГС

Категории лиц, имеющие возможность обучения:

  1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
  2. Граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
  3. Безработные граждане;
  4. Граждане предпенсионного возраста;
  5. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
  6. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста

Направления профессиональной переподготовки (256 часов):

  1. «Государственное и муниципальное управление»;
  2. «Современные технологии оценки персонала»

Темы повышения квалификации (72 часа):

  1. Бухгалтер коммерческого предприятия;
  2. Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  3. Государственное и муниципальное управление;
  4. Бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 (пользовательские режимы);
  5. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях;
  6. Управление кадрами
  7. Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании;
  8. MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;

Более подробная информация по телефону: (3852) 503−432.

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