Как получить новые знания бесплатно

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС обновил информацию на портале «Работа в России». На сегодняшний день, в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предлагаем пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку (с использованием дистанционных образовательных технологий) за счет средств федерального бюджета: