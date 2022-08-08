Как построить зеленый и комфортный город

Вопрос сохранения старых и создания новых зеленых зон в Барнауле в последнее время снова обрёл актуальность. Это связано с активным строительством новых кварталов, возрождением парка культуры и отдыха «Изумрудный», благоустройством общественных территорий. К сожалению, жители нашего города ощущают нехватку зелёных оазисов посреди каменных и сайдинговых стен. О том, насколько актуален вопрос озеленения и благоустройства Барнаула, как комплексно подойти к развитию городской среды, говорит Инга Ретивых , кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель программы магистратуры « Современная урбанистика » направления « Градостроительство ».

Не оставлять «пустошь»

Согласно результатам социологических опросов, которые академия проводит уже 14 лет, к 2015 году барнаульцы стали замечать, что зелёных насаждений в Барнауле стало меньше. Люди хотят жить в зелёном городе, где есть фонтаны, скверы, парки, летние кафе. Один из респондентов рассказывал о знакомом свадебном фотографе, который много лет фотографирует в одних и тех же локациях. Однажды он наткнулся на старые фото и ужаснулся тому, как мало в этих местах осталось зелени.

«Например, любимый горожанами Нагорный парк. Я называю его „лысой горой“ — там осталась одна трава, которая вечно обгорает на солнце. От старых насаждений у нас любят избавляться решительно. Хотя есть простая технология, чтобы не оставлять „пустошь“. Условно говоря, в аллее менять деревья через одно: пока старые радуют нас зеленью, молодые растут. Ещё одно место, которое должно стать центром притяжения людей, — набережная Оби. Но люди отмечают, что в летний день там очень жарко, как на сковородке. Совсем нет деревьев и не спасают навесы. Но главное — там нечем заняться. Можно прийти или приехать туда специально, чтобы погулять. Но это ведь не аргумент: пройтись можно и в любой другой части города. Необходимо создать условия для отдыха. Кстати, есть интересные решения, как можно преобразовать и использовать пространство под мостом: например, сделать открытое кафе или поставить теннисный стол», — говорит Инга Ретивых, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Потребность в доступной воде

Помочь в озеленении города, по мнению специалиста, может концепция города-сада. А ещё важно облагородить водные пространства, которых в Барнауле достаточно много, например, Варежка, Пионерское, озёра вблизи Научного городка. Правда, есть одно «но»: вход на них должен быть бесплатным.

«Хороший пример демонстрирует Яровое. Вход к озеру и на пляж бесплатный, а монетизация осуществляется за счёт развитой инфраструктуры. Там есть множество площадок для развлечений, в том числе для детских, фудкорты, и, конечно, душ и туалет. Можно побывать на озере и не потратить ничего, а можно оставить крупную сумму — у людей есть выбор. У нас вблизи набережной на берегу Оби люди загорают, а, возможно, и купаются. Получается, есть потребность в этом виде отдыха. А если потребность есть, то надо подумать над созданием условий для её реализации. Конечно, так, чтобы это было безопасно. Для иллюстрации подхода могу привести такой пример. Раньше в нашей академии были обычные пластиковые подоконники, и студентов „гоняли“ за то, что они на них сидели. Теперь подоконники укрепили и превратили их в места для отдыха. Проблема решена и всем хорошо!», — говорит руководитель программы.

Комплексный подход

В Барнауле нет комплексного подхода, который позволяет грамотно спланировать развитие городской среды и решить проблемы существующей застройки. Если мы посмотрим на здания у набережной, где-то увидим бирюзовый цвет, где-то — синий, где-то — коричневый. На проспекте Красноармейском царит полное смешение стилей. В строительстве зданий нет единого принципа — и это огромная проблема.

«Сюда же относится и точечная застройка — каким будет здание, решает застройщик. В Москве такой подход уже признан неэффективным и негативно влияющим на развитие города. И в европейских странах при строительстве есть очень чёткие правила относительно внешнего вида здания, которых нужно придерживаться. Например, если на улице уже есть строения в желтой цветовой гамме, то здание другого цвета просто не разрешат построить. В нашем городе при возведении новых кварталов, например, в Индустриальном районе жилищные комплексы оформляются в одном стиле. А в центре — проблема. Необходимо это регламентировать, ведь что не запрещено, то разрешено», — комментирует ситуацию Инга Ретивых.

Необходимо выстраивать общую концепцию развития города, сочетающую в себе социально-экономические и строительные аспекты. Эти направления развития города не должны рассматриваться отдельно друг от друга. Это касается и благоустройства городской среды. Сейчас оно тоже осуществляется точечно, общего видения в этом вопросе нет.

Для решения проблемы нужно проводить исследования и разрабатывать мастер-план города: он объединяет вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры, развития городской среды и транспорта, редевелопмента территорий и улучшения экологии и другие важные аспекты. А для этого нужны квалифицированные специалисты, таких с прошлого года стали готовить в Алтайском филиале РАНХиГС.

Образовательная программа магистратуры «Современная урбанистика» направления «Градостроительство» позволяет узнать, как планировать развитие города во всей его сложности и многогранности с учётом настоящих и будущих потребностей горожан, принимать управленческие решения о развитии города, определять перспективные направления развития и мыслить стратегически, вовлекать горожан в решение вопросов развития города.

Кстати, формировать образ будущего города общими усилиями. Для этого, как считает руководитель программы, нужно привлекать барнаульцев. Хорошим решением может стать интернет-портал, на котором люди могли бы делиться своими предложениями по развитию городского пространства.