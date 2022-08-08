8 августа
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Образование

Как построить зеленый и комфортный город

Вопрос сохранения старых и создания новых зеленых зон в Барнауле в последнее время снова обрёл актуальность. Это связано с активным строительством новых кварталов, возрождением парка культуры и отдыха «Изумрудный», благоустройством общественных территорий. К сожалению, жители нашего города ощущают нехватку зелёных оазисов посреди каменных и сайдинговых стен. О том, насколько актуален вопрос озеленения и благоустройства Барнаула, как комплексно подойти к развитию городской среды, говорит Инга Ретивых, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель программы магистратуры «Современная урбанистика» направления «Градостроительство».

Город Барнаул.
Город Барнаул.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Не оставлять «пустошь»

Согласно результатам социологических опросов, которые академия проводит уже 14 лет, к 2015 году барнаульцы стали замечать, что зелёных насаждений в Барнауле стало меньше. Люди хотят жить в зелёном городе, где есть фонтаны, скверы, парки, летние кафе. Один из респондентов рассказывал о знакомом свадебном фотографе, который много лет фотографирует в одних и тех же локациях. Однажды он наткнулся на старые фото и ужаснулся тому, как мало в этих местах осталось зелени.

«Например, любимый горожанами Нагорный парк. Я называю его „лысой горой“ — там осталась одна трава, которая вечно обгорает на солнце. От старых насаждений у нас любят избавляться решительно. Хотя есть простая технология, чтобы не оставлять „пустошь“. Условно говоря, в аллее менять деревья через одно: пока старые радуют нас зеленью, молодые растут.

Ещё одно место, которое должно стать центром притяжения людей, — набережная Оби. Но люди отмечают, что в летний день там очень жарко, как на сковородке. Совсем нет деревьев и не спасают навесы. Но главное — там нечем заняться. Можно прийти или приехать туда специально, чтобы погулять. Но это ведь не аргумент: пройтись можно и в любой другой части города. Необходимо создать условия для отдыха. Кстати, есть интересные решения, как можно преобразовать и использовать пространство под мостом: например, сделать открытое кафе или поставить теннисный стол», — говорит Инга Ретивых, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Потребность в доступной воде

Помочь в озеленении города, по мнению специалиста, может концепция города-сада. А ещё важно облагородить водные пространства, которых в Барнауле достаточно много, например, Варежка, Пионерское, озёра вблизи Научного городка. Правда, есть одно «но»: вход на них должен быть бесплатным.

«Хороший пример демонстрирует Яровое. Вход к озеру и на пляж бесплатный, а монетизация осуществляется за счёт развитой инфраструктуры. Там есть множество площадок для развлечений, в том числе для детских, фудкорты, и, конечно, душ и туалет. Можно побывать на озере и не потратить ничего, а можно оставить крупную сумму — у людей есть выбор.

У нас вблизи набережной на берегу Оби люди загорают, а, возможно, и купаются. Получается, есть потребность в этом виде отдыха. А если потребность есть, то надо подумать над созданием условий для её реализации. Конечно, так, чтобы это было безопасно. Для иллюстрации подхода могу привести такой пример. Раньше в нашей академии были обычные пластиковые подоконники, и студентов „гоняли“ за то, что они на них сидели. Теперь подоконники укрепили и превратили их в места для отдыха. Проблема решена и всем хорошо!», — говорит руководитель программы.

Комплексный подход

В Барнауле нет комплексного подхода, который позволяет грамотно спланировать развитие городской среды и решить проблемы существующей застройки. Если мы посмотрим на здания у набережной, где-то увидим бирюзовый цвет, где-то — синий, где-то — коричневый. На проспекте Красноармейском царит полное смешение стилей. В строительстве зданий нет единого принципа — и это огромная проблема.

«Сюда же относится и точечная застройка — каким будет здание, решает застройщик. В Москве такой подход уже признан неэффективным и негативно влияющим на развитие города. И в европейских странах при строительстве есть очень чёткие правила относительно внешнего вида здания, которых нужно придерживаться. Например, если на улице уже есть строения в желтой цветовой гамме, то здание другого цвета просто не разрешат построить. В нашем городе при возведении новых кварталов, например, в Индустриальном районе жилищные комплексы оформляются в одном стиле. А в центре — проблема. Необходимо это регламентировать, ведь что не запрещено, то разрешено», — комментирует ситуацию Инга Ретивых.

Необходимо выстраивать общую концепцию развития города, сочетающую в себе социально-экономические и строительные аспекты. Эти направления развития города не должны рассматриваться отдельно друг от друга. Это касается и благоустройства городской среды. Сейчас оно тоже осуществляется точечно, общего видения в этом вопросе нет.

Для решения проблемы нужно проводить исследования и разрабатывать мастер-план города: он объединяет вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры, развития городской среды и транспорта, редевелопмента территорий и улучшения экологии и другие важные аспекты. А для этого нужны квалифицированные специалисты, таких с прошлого года стали готовить в Алтайском филиале РАНХиГС.

Образовательная программа магистратуры «Современная урбанистика» направления «Градостроительство» позволяет узнать, как планировать развитие города во всей его сложности и многогранности с учётом настоящих и будущих потребностей горожан, принимать управленческие решения о развитии города, определять перспективные направления развития и мыслить стратегически, вовлекать горожан в решение вопросов развития города.

Кстати, формировать образ будущего города общими усилиями. Для этого, как считает руководитель программы, нужно привлекать барнаульцев. Хорошим решением может стать интернет-портал, на котором люди могли бы делиться своими предложениями по развитию городского пространства.

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