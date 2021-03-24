Как поступить в вуз: 10 лайфхаков от знатоков

Алтайский филиал РАНХиГС представляет вам 10 лайфхаков для абитуриентов, которые помогут повысить шансы при поступлении в вуз.

Выбор профессии — это ответственный шаг, поэтому поступление в вуз — очень ответственное дело, от которого зависит ваше будущее. Подойти к этому процессу надо с особой тщательностью.

1 1. Подача документов Первый день для подачи документов в 2021 году — 18 июня. Абитуриенты, поступающие на первый курс, могут подать документы лично, по почте, в электронной форме. Для подачи документов в электронной форме на официальных сайтах вузов существуют специальные ссылки. Например, на официальном сайте Алтайского филиала Президентской академии подать документы можно через личный кабинет.

2 2. Используйте все возможности Зачастую один балл может стать судьбоносным и поможет вам поступить на желанное направление в престижном вузе. Не пренебрегайте учетом своих личных достижений. Значок ГТО, победы в олимпиадах, аттестат отличника — все это и многое другое дают вам дополнительные баллы при поступлении. Используйте их! За некоторые достижения добавляется 7 баллов и более, а это уже может быть серьезным отрывом от результатов других поступающих. Учтите, в разных вузах — разный перечень индивидуальных достижений.

3 3. Не забудьте маску! А лучше сразу несколько. При чем тут маска, спросите вы? Во-первых, масочный режим не отменен. Во-вторых, при входе в вуз обязательно попросят надеть маску, поиски ее по карманам, сумкам, пакетам доставят дополнительное волнение.

4 4. Мониторьте списки поступающих Многие вузы постоянно обновляют списки поступающих, особенно в последние дни подачи оригиналов документов. Немало тех, кто отдает свои оригиналы в другие университеты. Отследить это практически невозможно, но понять, сколько свободных бюджетных мест осталось на нужных вам направлениях, не составит большого труда. Так вы сможете контролировать ситуацию, постоянно отслеживая оставшиеся места на официальном сайте вуза.

5 5. Шпионьте на официальных сайтах и в соцсетях Обязательно посетите официальные сайты вузов, там может быть много интересного, что в дальнейшем поможет вам при поступлении. Чем живет вуз, какие новости и публикации были за последнее время. Это придаст уверенности, плюс что-то сохранится в памяти и может сыграть вам на руку. Более того, интересные отзывы и неофициальную информацию можно найти в группах в социальных сетях. Найдите студента, который уже учится на нужном вам направлении, и напишите ему! Он с радостью раскроет все подводные камни и расскажет, как их обойти.

6 6. Смелее! В приемной комиссии будьте активны и разговорчивы, ведь там среди прочих сотрудников работают те же студенты. Возможно, кто-то из них сможет дать вам больше информации на интересующие вас вопросы.

7 7. Нововведения при поступлении в 2021 году А теперь внимание! В 2021 году были введены некоторые изменения при поступлении. Так, например, представители приемной комиссии Алтайского филиала РАНХиГС рассказали о двух важных нововведениях. Одно из них связано с зачислением. Так, теперь зачисление на программы бакалавриата на бюджет по очной форме обучения пройдет в два этапа. Первый — этап приоритетного зачисления для тех, кто поступает без вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении. Второй — основной этап зачисления. До настоящего времени было три этапа: основной делился на первую и вторую «волны». Второе изменение: ФИО поступающих в конкурсных списках больше указывать не будут. Идентификация будет осуществляться по номеру СНИЛС, а при его отсутствии по уникальному коду, присвоенному академией.

А где еще три лайфхака, в заголовке же указано 10?!

Три самых крутых лайфхака для поступления в вуз вам расскажут лично сами преподаватели на дне открытых дверей в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, который состоится 27 марта 2021 года.

Вы сможете узнать все тонкости поступления на разные направления обучения и пройти по вузу. Также вас ждет увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и многое другое.

Программа предусматривает два блока встреч. Для направлений «Юриспруденция» и «Психология» начало мероприятия в 10.00, для направлений «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» — в 13.00.

Узнайте секреты поступления для абитуриентов в 2021 году и проведите время с удовольствием!

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Ждем вас 27 марта в 10.00 и 13.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.