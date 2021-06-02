Как повысить компетенции на рынке труда

29 мая в Академии началась профессиональная переподготовка первой группы слушателей по программе «Современные технологии оценки персонала».
Цель программы — сформировать системный подход к современным методам и инструментам объективной оценки персонала в организации, развить практические навыки применения технологий оценки персонала в различных государственных и коммерческих структурах.
Данная программа будет интересна HR-специалистам, рекрутерам, специалистам по оценке персонала, карьерным консультантам. Программа переподготовки может быть предназначена и для других категорий граждан.
Образовательная программа будет реализована очно с применением дистанционных образовательных технологий, но все практические занятия пройдут в очном формате, так как будут отрабатывать конкретные инструменты и технологии в интерактивном формате взаимодействия.
В учебный план образовательной программы включена стажировка, которая позволит в конкретных условиях с учетом всех ситуативных факторов апробировать возможности использования современных технологий оценки персонала.
12 обучающихся по программе «Современные технологии оценки персонала» прослушают 256 часов.
Слушатели, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат Дипломы о профессиональной переподготовке.
Напоминаем, какие категории лиц имеют возможность обучения в рамках проекта «Содействие занятости»:
- Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
- Граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
- Безработные граждане;
- Граждане предпенсионного возраста;
- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
- Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Более подробная информация в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС или по телефону: (3852) 503−432.
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