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Образование
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Как повысить компетенции на рынке труда

В Алтайском филиале РАНХиГС стартовал федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В рамках его реализации граждане могут пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку бесплатно. Обучение проходит за счет средств федерального бюджета.

Подготовка по программе «Современные технологии оценки персонала».
Подготовка по программе «Современные технологии оценки персонала».
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

29 мая в Академии началась профессиональная переподготовка первой группы слушателей по программе «Современные технологии оценки персонала».

Цель программы — сформировать системный подход к современным методам и инструментам объективной оценки персонала в организации, развить практические навыки применения технологий оценки персонала в различных государственных и коммерческих структурах.

Данная программа будет интересна HR-специалистам, рекрутерам, специалистам по оценке персонала, карьерным консультантам. Программа переподготовки может быть предназначена и для других категорий граждан.

Образовательная программа будет реализована очно с применением дистанционных образовательных технологий, но все практические занятия пройдут в очном формате, так как будут отрабатывать конкретные инструменты и технологии в интерактивном формате взаимодействия.

В учебный план образовательной программы включена стажировка, которая позволит в конкретных условиях с учетом всех ситуативных факторов апробировать возможности использования современных технологий оценки персонала.

12 обучающихся по программе «Современные технологии оценки персонала» прослушают 256 часов.

Слушатели, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат Дипломы о профессиональной переподготовке.

Напоминаем, какие категории лиц имеют возможность обучения в рамках проекта «Содействие занятости»:

  • Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
  • Граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
  • Безработные граждане;
  • Граждане предпенсионного возраста;
  • Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
  • Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Более подробная информация в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС или по телефону: (3852) 503−432.

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