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Образование
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Как стать востребованным психологом

Продолжаем знакомить абитуриентов с направлениями и образовательными программами Алтайского филиала РАНХиГС. В новом выпуске рубрики «Хочу здесь учиться!» представим направление «Психология».

Алтайский филиал РАНХиГС.

В постоянно меняющемся мире, который каждый день стремится к высоким технологиям, самое главное — человеческие отношения. Поэтому самые востребованные компетенции психологов, которым обучают по программе «Психология управления» — навыки работы с людьми, технологии управления командами, личностно-профессиональная диагностика и консультирование.

1
Для чего поступать на это направление?

Образно говоря психология — это наука об управлении личностью. Психолог — это профессионал, умеющий слушать и слышать понимать себя и других, быть беспристрастным и проницательным, иметь хорошее самообладание. Это профессия помогает другим людям, стать более эффективными в жизни.

2
Какие знания необходимы для поступления на направление?

Для того, чтобы поступить на бакалавриат по направлению «Психология» нужно сдать ЕГЭ/ВИ (вступительное испытание). По следующим предметам: Биология (36 баллов минимум), Математика (профильный) (минимум 27 баллов) и Русский язык (минимум 36 баллов).

Программы внутренних вступительных испытаний по биологии, математике и русскому языку.

3
Какие образовательные программы имеются и что они дают обучающимся?

Бакалавриат по профилю «Психология управления» позволяет овладеть инструментами управления персоналом, методами оценки соответствия сотрудников занимаемым должностям, технологиям формирования команд, алгоритмами подбора кадров, различными способами разрешения конфликтов и ведения переговоров.

Магистратура по программе «Прикладная социальная психология» готовит профессиональных психологов, знания, которые востребованы в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, управления, социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим и юридическим лицам.

4
Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?

При подготовке студентов, которые будут работать с людьми важно уделять внимание не только развитию профессиональных качеств, но и формировать надпрофессиональные (гибкие) навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, и высокую производительность. Поэтому за время обучения в нашей Академии будущие психологи проходят множество тренингов и мастер-классов.

5
Дисциплины, преподаваемые в рамках образовательных программ

Вот перечень некоторых дисциплин для бакалавриата: Психология управления; Самопрезентация и публичное выступление; Естественнонаучные основы психики; Информационные технологии в психологии; Общая психология; История психологии; Психология личности; Социальная психология; Психология развития и возрастная психология; Психодиагностика; Математические методы в психологии; Введение в клиническую психологию; Основы супервизии; Тренинг личностного развития; Основы консультативной психологии; Психология конфликта; Юридическая психология и другие дисциплины.

Магистратура направления «Прикладная социальная психология» открывает возможности применения принципов и методов социально-психологических знаний для решения конкретных практических задач в сфере политики, экономики, образования, спорта, торговли и других областях социальной практики.

6
С какими умениями и навыками выходит выпускник?

По окончании обучения выпускник сможет (бакалавриат):

  • Осуществлять психологическое сопровождение процессов управления в организации;
  • Разрабатывать систему мотивации и адаптации персонала в организации;
  • Осуществлять подбор кадров с применением психологических методов и способов;
  • Выстраивать и развивать систему оценки персонала;
  • Осуществлять психологическое сопровождение процессов обучения и развития человека в организации, раскрытия его потенциала с целью максимального повышения его эффективности;
  • Формировать профессиональные команды;
  • Проводить функциональный и структурный анализ управленческой деятельности;
  • Исследовать феномен лидерства и его психических особенностей, механизмы воздействия лидера на коллектив организации;
  • Проводить личностно-профессиональную диагностику персонала, анализировать и интерпретировать полученные результаты, составлять рекомендации руководителям подразделений;
  • Формировать, развивать и оценивать организационную культуру, морально-психологический климат и стили управления в организации.

Выпускники магистратуры по окончании обучения смогут:

  • Проводить психологическую экспертизу социальных, политических, экономических и организационных проектов;
  • Осуществлять эффективное управление командной работой в разных социальных сферах;
  • Составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию в экспертной, исследовательской и консультативной деятельности;
  • Разрабатывать и сопровождать инновационные проекты;
  • Осуществлять психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей товаров и услуг, межличностных отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста;
  • Формировать навыки эффективной самопрезентации;
  • Разрабатывать и проводить социально-психологические тренинги;
  • Разрабатывать программы психологического сопровождения;
  • Осуществлять организационное консультирование.
7
В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?

Студенты-психологи участвуют в разнообразных тренингах, групповых дискуссиях, деловых играх, научных конференциях, олимпиадах и конкурсах. Также обучающиеся учатся работать в команде, знакомятся с арт-техниками, выполняют творческие задания и снимают научно-популярные видео, пишут научные статьи и подробно разбирают консультативные случаи.

8
Куда сможет устроиться выпускник, по окончании обучения?

В системе государственного и муниципального управления, бизнес-структурах, правоохранительных органах, коммерческих и торговых организациях, маркетинговых и рекламных агентствах, кадровых и консалтинговых агентствах, психологических службах образовательных, медицинских, спортивных учреждений:

  • Бизнес-тренер;
  • Психолог-консультант;
  • HR-специалист;
  • Специалист по управлению персоналом;
  • Специалист по организационному консультированию;
  • Специалист по внедрению изменений;
  • Менеджер по проектному управлению;
  • Сотрудник отдела кадров и внутреннего развития;
  • Специалист по обучению персонала;
  • Рекрутер;
  • Психолог;
  • Социальный педагог.

Также выпускники могут реализовать себя в частной практике, осуществляя групповые и/или индивидуальные виды консультирования.

Выбор вуза — это в некотором смысле выбор будущего. Где Вы хотите оказаться? Какими навыками хотите обладать? В какую сторону развиваться? Взвесьте все важные факторы и хорошо подумайте каким вы видите свое будущее. Выбор за вами!

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