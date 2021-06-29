Как стать востребованным психологом

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Дисциплины , преподаваемые в рамках образовательных программ

Вот перечень некоторых дисциплин для бакалавриата: Психология управления; Самопрезентация и публичное выступление; Естественнонаучные основы психики; Информационные технологии в психологии; Общая психология; История психологии; Психология личности; Социальная психология; Психология развития и возрастная психология; Психодиагностика; Математические методы в психологии; Введение в клиническую психологию; Основы супервизии; Тренинг личностного развития; Основы консультативной психологии; Психология конфликта; Юридическая психология и другие дисциплины.

Магистратура направления «Прикладная социальная психология» открывает возможности применения принципов и методов социально-психологических знаний для решения конкретных практических задач в сфере политики, экономики, образования, спорта, торговли и других областях социальной практики.