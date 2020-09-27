Как в Сибири открыли первый детский дом и почему для этого потребовался побег из монастыря

27 сентября отмечают свой профессиональный праздник воспитатели и работники системы дошкольного образования. К этому дню altapress.ru подготовил материал о создателе первого детского дома в Сибири, талантливом педагоге и воспитателе — Василии Ершове (1870 — 1957).

Выходец из многодетной семьи, служивший в Африке и видевший многие несправедливости, Василий Ершов хотел служить обществу и помогать людям. Сначала он попытался открыть в Томске библиотеку для простых людей, но постепенно разочаровался в этой идее. Затем Ершов решил открыть детский дом — первый во всей Сибири.

Весной 1910 года Василий Степанович прибыл в село Алтайское. Волостной старшина, купцы и кулачество встретили его настороженно. Ершову удалось снять за сто рублей в год у местного подрядчика второй этаж жилого дома, где было три комнаты и кухня.

Побег из монастыря

Началась подготовка к приему юных жильцов. Василий Степанович хотел брать в приют малышей, но для ухода за ними требовались женские руки, и он решил пригласить в помощницы сестру Татьяну, которую родители отдали в монастырь в пятнадцатилетнем возрасте.

Получив письмо от брата, Таня совершила побег из монастыря и вскоре была в Алтайском.

Откуда брали деньги?

Постепенно приют наполнялся детьми и становился большой дружной семьей. Татьяна неутомимо хлопотала по дому, Василий портняжил по заказу местного купца и зарабатывал фотографированием.

Воспитанники Василия Ершова из детского приюта «Муравейник». altairegion22.ru.

В течение 25 лет Ершов содержал и воспитывал детей на средства, заработанные своим трудом.

Чему учили детей?

Ершов уделял детям много внимания: терпеливо приучал их к самообслуживанию, добивался, чтобы они проявляли заботу друг о друге. Постепенно детские сердца оттаивали, старшие дети более охотно присматривали за малышами.

«Муравейник»

Настоящим праздником для ребят были прогулки с «папой», как они называли Василия Степановича. Они знакомились с окрестностями Алтайского, ходили по берегам реки Каменки, взбирались на горы, сплошь покрытые цветами и душистыми травами, наблюдали за поведением животных.

Во время одной из прогулок дети оказались у муравейника. Они с любопытством смотрели на то, как муравьи неутомимо работали. И Василий Степанович предложил назвать их приют «Муравейником». Ребята дружно поддержали его. Сельчанам тоже понравилось название приюта — с ним ассоциировались понятия дружбы и трудолюбия.

В 2014 году вышла в свет книга Александра Готзаата «Многодетный папа», описывающая жизнь Василия Степановича. Сам Ершов — автор автобиографической повести «Жизнь посвящаю детям» (Барнаул, 1982).

Анна Карпова