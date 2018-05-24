Образование

Как выглядели барнаульские выпускники на "Последних звонках" в прошлые десятилетия

Сегодня, 19:01.
Образование

25 мая в Алтайском крае прозвенят "Последние звонки" для тысяч 11-классников. По традиции, парни наденут свои лучшие костюмы, а у девушек поверх платьев появятся белые фартуки. О том, как проходили "Последние звонки" в 90-е, 2000-е и начале 2010-х годов, показываем в подборке барнаульского фотографа Михаила Хаустова.

Расписание ЕГЭ

Уже в следующий понедельник ребята начнут сдавать первые экзамены. Рассказываем, когда будут сдавать ЕГЭ в 2018 году.

Основной этап:

  • 28 мая — география и информатика
  • 30 мая — ЕГЭ по математике базового уровня
  • 1 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня
  • 4 июня — химия, история
  • 6 июня — русский язык
  • 9 и 13 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам
  • 14 июня — обществознание
  • 18 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам
  • 20 июня — литература и физика

Резервный этап:

  • 22 июня — география,информатика.
  • 25 июня  — математика база и профиль, по информации на 08:03:45. 26 июня — русский язык.
  • 27 июня  — химия, история, биология, иностранные языки.
  • 28 июня – литература, физика, обществознание.
  • 29 июня — иностранные языки (устная часть).
  • 2 июля  – по всем учебным предметам.

Осенний этап:

  • 4 сентября — русский язык.
  • 7 сентября — математика база.

Резервный день 15 сентября — математика база, русский язык.

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