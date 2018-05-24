Как выглядели барнаульские выпускники на "Последних звонках" в прошлые десятилетия

25 мая в Алтайском крае прозвенят "Последние звонки" для тысяч 11-классников. По традиции, парни наденут свои лучшие костюмы, а у девушек поверх платьев появятся белые фартуки. О том, как проходили "Последние звонки" в 90-е, 2000-е и начале 2010-х годов, показываем в подборке барнаульского фотографа Михаила Хаустова.

Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов. Расписание ЕГЭ Уже в следующий понедельник ребята начнут сдавать первые экзамены. Рассказываем, когда будут сдавать ЕГЭ в 2018 году. Основной этап: 28 мая — география и информатика

30 мая — ЕГЭ по математике базового уровня

1 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня

4 июня — химия, история

6 июня — русский язык

9 и 13 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам

14 июня — обществознание

18 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам

20 июня — литература и физика Резервный этап: 22 июня — география,информатика.

25 июня — математика база и профиль, по информации на 08:03:45. 26 июня — русский язык.

27 июня — химия, история, биология, иностранные языки.

28 июня – литература, физика, обществознание.

29 июня — иностранные языки (устная часть).

2 июля – по всем учебным предметам. Осенний этап: 4 сентября — русский язык.

7 сентября — математика база. Резервный день 15 сентября — математика база, русский язык.