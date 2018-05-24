Как выглядели барнаульские выпускники на "Последних звонках" в прошлые десятилетия

25 мая в Алтайском крае прозвенят "Последние звонки" для тысяч 11-классников. По традиции, парни наденут свои лучшие костюмы, а у девушек поверх платьев появятся белые фартуки. О том, как проходили "Последние звонки" в 90-е, 2000-е и начале 2010-х годов, показываем в подборке барнаульского фотографа Михаила Хаустова.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Барнаульские "Последние звонки" разных лет. Фото : Михаил Хаустов.
Расписание ЕГЭ
Уже в следующий понедельник ребята начнут сдавать первые экзамены. Рассказываем, когда будут сдавать ЕГЭ в 2018 году.
Основной этап:
- 28 мая — география и информатика
- 30 мая — ЕГЭ по математике базового уровня
- 1 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня
- 4 июня — химия, история
- 6 июня — русский язык
- 9 и 13 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам
- 14 июня — обществознание
- 18 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам
- 20 июня — литература и физика
Резервный этап:
- 22 июня — география,информатика.
- 25 июня — математика база и профиль, по информации на 08:03:45. 26 июня — русский язык.
- 27 июня — химия, история, биология, иностранные языки.
- 28 июня – литература, физика, обществознание.
- 29 июня — иностранные языки (устная часть).
- 2 июля – по всем учебным предметам.
Осенний этап:
- 4 сентября — русский язык.
- 7 сентября — математика база.
Резервный день 15 сентября — математика база, русский язык.