Как выучить английский в режиме онлайн: практические советы

Языковая школа «Step» предлагает онлайн-курсы английского, замиксовав достижения и возможности сетевых технологий и заразительный энтузиазм преподавателей. Эффективные Skype уроки английского языка тщательно продуманы и разработаны с учетом методик и материалов издательства Oxford. Онлайн-занятия направлены на практическое применение знаний и заточены под американский английский. Преподаватели используют занимательные тесты, презентации, видео и игровые техники, что позволяет максимально заинтересовать ученика.
Как добиться максимальных результатов, занимаясь на онлайн-курсах английского?
- Первое, чем следует озаботиться, — обустройство рабочего места. Это не обязательно должен быть привычный письменный стол. Можно расположиться на диване или в кухне, а в теплую пору года — в парке или любимой кафешке. Слушать лекции удобно в машине и общественном транспорте.
- Комфорт и мобильность в процессе онлайн-обучения принесут пользу только в том случае, если слушатель проникнется серьезностью мероприятия, выделит время для занятий, постарается исключить отвлекающие факторы.
- Максимум результата даст систематичность: лучше заниматься ежедневно по 10 минут, чем откладывать все на последний момент и лихорадочно пытаться выполнить задания и выучить материал за полчаса до следующего урока.
- Не бойтесь ошибаться. Никто не начинает «щебетать» на английском после пары уроков. Идите к цели маленькими шажками. Сначала — алфавит, базовые звуки, правила чтения. Второй этап — слова, их сочетания, основные фразы и предложения. Если уделять изучению достаточно времени, вы без проблем сможете воспринимать интонацию, понимать смысл сказанного и общаться с носителями языка.
- Для участия в занятиях достаточно смартфона и стабильного интернет-соединения. Еще результативнее будут уроки с использованием дисплея большой диагонали, наушников с шумоподавлением, чувствительного микрофона и веб-камеры.
- Выбирайте языковую школу с отличной репутацией, которая предлагает множество мотивационных программ и использует наработки зарубежных партнеров.
Step дарит новые возможности
Step — костанайский филиал чешской языковой школы и эксперт в области профессионального обучения. Здесь можно пройти эффективные курсы английского для сдачи IELTS. После прохождения программы слушатели уверенно справляются с этим известным тестом, который необходимо сдавать при поступлении в зарубежные вузы и устройстве на работу за границей.
- Школа разработала собственное мобильное приложение, сотрудничает с посольством США, немецкой фирмой SAP, разрабатывающей программное обеспечение, а также компанией AVAST.
- В обучении используются практические и теоретические материалы Калифорнийского университета в Риверсайде.
- Уроки не требуют физического присутствия, что особенно актуально в период пандемии. Чтобы попасть на занятие, не нужно никуда идти или ехать, толкаться в переполненном транспорте, тратиться на бензин.
- Онлайн-курсы английского в школе Step — это возможность учиться у лучших. Каждый год преподаватели Step to English, среди которых многие сертифицированы по TOEFL, повышают квалификацию и участвуют в зарубежных программах.
- Онлайн-занятия языковой школы Step заметно выгоднее на фоне других аналогичных костанайских курсов английского, не говоря о столичных.
В школе Step предлагают обучающие программы для разных возрастных категорий. Полуторачасовые занятия проводятся в мини-группах по 8−10 участников дважды в неделю. Еще больше информации об онлайн-изучении английского языка вы найдете на официальном сайте школы. Учить английский — это реально!