Как выучить английский в режиме онлайн: практические советы

Привычный нам мир стремительно меняется. Онлайн-обучение, бывшее в диковинку еще год назад, становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Некоторые все еще с недоверием относятся к «урокам через интернет», считая их несерьезными и малоэффективными. Но это далеко не так.

Языковая школа «Step» предлагает онлайн-курсы английского, замиксовав достижения и возможности сетевых технологий и заразительный энтузиазм преподавателей. Эффективные Skype уроки английского языка тщательно продуманы и разработаны с учетом методик и материалов издательства Oxford. Онлайн-занятия направлены на практическое применение знаний и заточены под американский английский. Преподаватели используют занимательные тесты, презентации, видео и игровые техники, что позволяет максимально заинтересовать ученика.

Как добиться максимальных результатов , занимаясь на онлайн-курсах английского?

Первое , чем следует озаботиться, — обустройство рабочего места. Это не обязательно должен быть привычный письменный стол. Можно расположиться на диване или в кухне , а в теплую пору года — в парке или любимой кафешке. Слушать лекции удобно в машине и общественном транспорте. Комфорт и мобильность в процессе онлайн-обучения принесут пользу только в том случае , если слушатель проникнется серьезностью мероприятия , выделит время для занятий , постарается исключить отвлекающие факторы. Максимум результата даст систематичность: лучше заниматься ежедневно по 10 минут , чем откладывать все на последний момент и лихорадочно пытаться выполнить задания и выучить материал за полчаса до следующего урока. Не бойтесь ошибаться. Никто не начинает «щебетать» на английском после пары уроков. Идите к цели маленькими шажками. Сначала — алфавит , базовые звуки , правила чтения. Второй этап — слова , их сочетания , основные фразы и предложения. Если уделять изучению достаточно времени , вы без проблем сможете воспринимать интонацию , понимать смысл сказанного и общаться с носителями языка. Для участия в занятиях достаточно смартфона и стабильного интернет-соединения. Еще результативнее будут уроки с использованием дисплея большой диагонали , наушников с шумоподавлением , чувствительного микрофона и веб-камеры. Выбирайте языковую школу с отличной репутацией , которая предлагает множество мотивационных программ и использует наработки зарубежных партнеров.

Step дарит новые возможности

Step — костанайский филиал чешской языковой школы и эксперт в области профессионального обучения. Здесь можно пройти эффективные курсы английского для сдачи IELTS. После прохождения программы слушатели уверенно справляются с этим известным тестом, который необходимо сдавать при поступлении в зарубежные вузы и устройстве на работу за границей.

Школа разработала собственное мобильное приложение , сотрудничает с посольством США , немецкой фирмой SAP , разрабатывающей программное обеспечение , а также компанией AVAST.

сотрудничает с посольством США немецкой фирмой SAP разрабатывающей программное обеспечение а также компанией AVAST. В обучении используются практические и теоретические материалы Калифорнийского университета в Риверсайде.

Уроки не требуют физического присутствия , что особенно актуально в период пандемии. Чтобы попасть на занятие , не нужно никуда идти или ехать , толкаться в переполненном транспорте , тратиться на бензин.

что особенно актуально в период пандемии. Чтобы попасть на занятие не нужно никуда идти или ехать толкаться в переполненном транспорте тратиться на бензин. Онлайн-курсы английского в школе Step — это возможность учиться у лучших. Каждый год преподаватели Step to English , среди которых многие сертифицированы по TOEFL , повышают квалификацию и участвуют в зарубежных программах.

среди которых многие сертифицированы по TOEFL повышают квалификацию и участвуют в зарубежных программах. Онлайн-занятия языковой школы Step заметно выгоднее на фоне других аналогичных костанайских курсов английского , не говоря о столичных.

В школе Step предлагают обучающие программы для разных возрастных категорий. Полуторачасовые занятия проводятся в мини-группах по 8−10 участников дважды в неделю. Еще больше информации об онлайн-изучении английского языка вы найдете на официальном сайте школы. Учить английский — это реально!