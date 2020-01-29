Стало известно, как записать ребенка в Барнауле в первый класс в 2020 году

Более 80 барнаульских школ в этом году смогут принять свыше 9000 первоклассников. Запись в начальную школу стартует с 1 февраля. Зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук рассказала, как подать заявление, не тратя время в очереди, и что делать, если мест не хватит.

Сколько мест есть в школах

В этом году места для барнаульских первоклассников готовили с учетом миграции и с большим запасом. Дополнительно организовали около 700 мест в 16 школах Барнаула. Приняли во внимание и повышенную востребованность некоторых школ в центре города и спальных районах.

Наталья Михальчук,

заместитель председателя Комитета по образованию Барнаула:

По прогнозным данным, в этом году ожидается 8600 первоклассников, но образовательные организации смогут принять больше. Мы провели мониторинг и можем сказать: мест хватит всем. Готовим к приему и новые школы. Одна из них — 136-я — однозначно начнет работу осенью.

Цифра 9512 первоклассников начали учиться в школах города 1 сентября 2019 года.

Школа. Михаил Хаустов

Когда подавать заявление

Прием документов в почти все школы города начнется 1 февраля и пройдет в два этапа. Первый продлится до 30 июня включительно. Далее, во «вторую волну» заявление можно будет подать с 1 июля, но не позднее 5 сентября. Как показывает практика, обе «волны» — массовые.

В этом году начало приема заявлений приходится на выходной день. Но комитет по образованию и школы работают согласно расписанию, поэтому сотрудники, если понадобится, будут готовы проконсультировать заявителей по всем вопросам.

Как подать заявление

Есть два способа подачи заявления: в самой школе и в электронном виде. Последний способ удобен, поскольку не придется стоять в очереди. К тому же электронный портал работает без перебоев и выдерживает отправку сразу нескольких тысяч заявлений.

Подать заявление можно в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края и просто придя в школу.

Первоклассники в школе. Олег Богданов , altapress.ru

Дата и время подачи электронного заявления будут зафиксированы. Это учитывается при формировании очередности приема в первый класс. Для того чтобы воспользоваться Порталом образовательных услуг, нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

В школе рассматривать заявление будут в течение 7 дней. Затем заявитель будет уведомлен о том, что должен подойти в школу и подать документы на зачисление

Какие документы нужны для зачисления

После того, как администрация школы рассмотрела заявление и прислала родителю соответствующее уведомление, нужно подать документы. Для зачисления ребенка в первый класс необходимы:

документ , удостоверяющий личность заявителя,

удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту проживания или пребывания будущего первоклассника,

документ , дающий право на пребывание в РФ ( для иностранных граждан).

Школа. Открытые источники в интернете.

Для некоторых детей предусмотрена особая образовательная программа. Если первоклассник не может заниматься по общей программе из-за особенностей здоровья, родителям необходимо добавить к перечисленным документам еще два: заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие заявителя на обучение школьника по адаптированной программе.

Кто имеет право на зачисление в первый класс

В первый класс могут быть зачислены дети, которым на момент 1-го сентября 2020 года исполнилось 6,5 лет. Также имеют право на обучение в школе дети младше 6,5 лет или 8-летние. Решающий голос в этом вопросе отдается Комитету по образованию и школе.

Что делать , если не получилось попасть в школу

Если образовательное учреждение отклонило заявление, родители могут обращаться в городской комитет по образованию. Здесь помогут найти близлежащую школу, которая примет ребенка в первый класс, а зачисление произойдет уже на втором этапе.

Анастасия Бичакова