Стало известно, как записать ребенка в Барнауле в первый класс в 2020 году

Сколько мест есть в школах
В этом году места для барнаульских первоклассников готовили с учетом миграции и с большим запасом. Дополнительно организовали около 700 мест в 16 школах Барнаула. Приняли во внимание и повышенную востребованность некоторых школ в центре города и спальных районах.
Наталья Михальчук,
заместитель председателя Комитета по образованию Барнаула:
По прогнозным данным, в этом году ожидается 8600 первоклассников, но образовательные организации смогут принять больше. Мы провели мониторинг и можем сказать: мест хватит всем. Готовим к приему и новые школы. Одна из них — 136-я — однозначно начнет работу осенью.
Цифра
9512 первоклассников начали учиться в школах города 1 сентября 2019 года.
Когда подавать заявление
Прием документов в почти все школы города начнется 1 февраля и пройдет в два этапа. Первый продлится до 30 июня включительно. Далее, во «вторую волну» заявление можно будет подать с 1 июля, но не позднее 5 сентября. Как показывает практика, обе «волны» — массовые.
В этом году начало приема заявлений приходится на выходной день. Но комитет по образованию и школы работают согласно расписанию, поэтому сотрудники, если понадобится, будут готовы проконсультировать заявителей по всем вопросам.
Как подать заявление
Есть два способа подачи заявления: в самой школе и в электронном виде. Последний способ удобен, поскольку не придется стоять в очереди. К тому же электронный портал работает без перебоев и выдерживает отправку сразу нескольких тысяч заявлений.
Подать заявление можно в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края и просто придя в школу.
Дата и время подачи электронного заявления будут зафиксированы. Это учитывается при формировании очередности приема в первый класс. Для того чтобы воспользоваться Порталом образовательных услуг, нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги».
В школе рассматривать заявление будут в течение 7 дней. Затем заявитель будет уведомлен о том, что должен подойти в школу и подать документы на зачисление
Какие документы нужны для зачисления
После того, как администрация школы рассмотрела заявление и прислала родителю соответствующее уведомление, нужно подать документы. Для зачисления ребенка в первый класс необходимы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя,
- свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту проживания или пребывания будущего первоклассника,
- документ, дающий право на пребывание в РФ (для иностранных граждан).
Для некоторых детей предусмотрена особая образовательная программа. Если первоклассник не может заниматься по общей программе из-за особенностей здоровья, родителям необходимо добавить к перечисленным документам еще два: заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие заявителя на обучение школьника по адаптированной программе.
Кто имеет право на зачисление в первый класс
В первый класс могут быть зачислены дети, которым на момент 1-го сентября 2020 года исполнилось 6,5 лет. Также имеют право на обучение в школе дети младше 6,5 лет или 8-летние. Решающий голос в этом вопросе отдается Комитету по образованию и школе.
Что делать, если не получилось попасть в школу
Если образовательное учреждение отклонило заявление, родители могут обращаться в городской комитет по образованию. Здесь помогут найти близлежащую школу, которая примет ребенка в первый класс, а зачисление произойдет уже на втором этапе.
Анастасия Бичакова