Какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году. Разбор

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Зачем и когда установили максимальный размер платы за детский сад?

Определенный уровень платы за детский сад ввели 1 сентября 2019 года, чтобы поддержать семьи с детьми в сложный период пандемии коронавируса и экономической нестабильности.

Тогда он составлял 2 тыс. рублей и был самым маленьким по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. Там средняя плата составляла от 2,2 до 4,25 тыс. рублей в месяц.