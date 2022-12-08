Какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году. Разбор

Определенный уровень платы за детский сад ввели 1 сентября 2019 года, чтобы поддержать семьи с детьми в сложный период пандемии коронавируса и экономической нестабильности.
Тогда он составлял 2 тыс. рублей и был самым маленьким по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. Там средняя плата составляла от 2,2 до 4,25 тыс. рублей в месяц.
С 1 января 2023 года максимальный размер родительской платы за детский сад составит 2,7 тыс. рублей. Она вырастет на 35%.
Это не единая сумма для всех. Каждый муниципалитет самостоятельно рассчитает, сколько должны платить родители, в зависимости от условий содержания ребенка в учреждении.
С 2019 года расходы на содержание детей в детском саду увеличились почти на 50%. Сейчас они составляют в среднем по региону более 14,8 тыс. рублей в месяц. Поэтому главы муниципальных образований края поддержали повышение уровня оплаты.
Родительская плата будет компенсировать часть фактических затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми.
Да. В сельских районах и округах родители будут платить ниже максимального уровня.
Это связано с тем, что в селах и деревнях расходы на детей меньше, чем в городах. В районах они составили 13 тыс., а в городах — 15 тыс. рублей.
Да, компенсационные выплаты увеличат пропорционально росту оплаты. На первого ребенка они вырастут на 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.
Всего в Алтайском крае компенсации получают более 40% родителей дошкольников, посещающих детские сады.
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