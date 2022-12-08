8 декабря
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Образование

Какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году. Разбор

Правительство Алтайского края установит новый максимальный размер родительской платы за детский сад для муниципалитетов. Его увеличат на 35%, сообщают в пресс-службе правительства региона. Каким он будет и для чего это нужно — в разборе altapress.ru.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.
1
Зачем и когда установили максимальный размер платы за детский сад?

Определенный уровень платы за детский сад ввели 1 сентября 2019 года, чтобы поддержать семьи с детьми в сложный период пандемии коронавируса и экономической нестабильности.

Тогда он составлял 2 тыс. рублей и был самым маленьким по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. Там средняя плата составляла от 2,2 до 4,25 тыс. рублей в месяц.

2
Размер родительской платы в 2023 году

С 1 января 2023 года максимальный размер родительской платы за детский сад составит 2,7 тыс. рублей. Она вырастет на 35%.

Это не единая сумма для всех. Каждый муниципалитет самостоятельно рассчитает, сколько должны платить родители, в зависимости от условий содержания ребенка в учреждении.

Новый детский сад в Индустриальном районе
Новый детский сад в Индустриальном районе
Администрация города Барнаул
3
Почему плату повысили?

С 2019 года расходы на содержание детей в детском саду увеличились почти на 50%. Сейчас они составляют в среднем по региону более 14,8 тыс. рублей в месяц. Поэтому главы муниципальных образований края поддержали повышение уровня оплаты.

Родительская плата будет компенсировать часть фактических затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми.

4
Сумма отличаться в городах и сельских районах?

Да. В сельских районах и округах родители будут платить ниже максимального уровня.

Это связано с тем, что в селах и деревнях расходы на детей меньше, чем в городах. В районах они составили 13 тыс., а в городах — 15 тыс. рублей.

Домашние детские сады в Барнауле.
Домашние детские сады в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.
5
Увеличат ли компенсационные выплаты семьям?

Да, компенсационные выплаты увеличат пропорционально росту оплаты. На первого ребенка они вырастут на 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Всего в Алтайском крае компенсации получают более 40% родителей дошкольников, посещающих детские сады.

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