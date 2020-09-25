Каша и Kosmostars. Как барнаульские бабушки дегустируют школьные обеды

«Я всегда прошу у бабушки и прабабушки приготовить картошку фри. Они это умеют», — говорит ученик 3-го класса школы № 53 Антон Козеев. Его бабушка Жанна Руслановна подчеркивает, что это бывает нечасто. Дома варят супы и готовят обожаемый внуком плов. «И шашлыки!» — добавляет Антон. Но сегодня на обед щи, рыбная котлета с рисовым гарниром и компот. Бабушек Алтайского края по инициативе регионального министерства образования пригласили продегустировать школьные обеды внуков.

Сказочные щи

«Конечно, это на любителя. Кто-то не ест рыбу, кто-то не любит рис. Но еда полезная и сбалансированная, — говорит Жанна Руслановна. — У меня не было переживаний по поводу того, как питается внук. Все вкусно. Иногда просит приготовить что-то как в школе».

Дома ученик 4-го класса Матвей просит у бабушки приготовить пельмени и блинчики со сгущенкой. А в столовой любит гречневую кашу и суп с лапшой. Бабушка иногда варит молочную рисовую кашу, но Матвей утверждает, что Kosmostars вкуснее. «Ты же после него через полчаса голодный, а с рисовой кашей полдня сытым будешь», — сетует Людмила Викторовна.

По ее словам, внук разборчив в еде, так что, если уж он утверждает, что в школе вкусно кормят, приходится верить. Иногда школьную выпечку родители ребят покупают домой, уж очень она хороша.

Школьный обед. Анна Зайкова.

Людмиле Викторовне понравился обед. «Пушистые котлеты, как домашние. Щи вообще объеденье, на все пять. Золотистые такие, прям как наша осень, правда, сказочные», — заключила она.

«Щи вкусные, они напоминают мое детство», — радостно говорит Антон. «А ты у нас такой большой?» — смеются взрослые. «Вообще-то, десять лет — это немало», — серьезно отвечает школьник.

Претензии к обедам в школе № 53 возникают не к качеству, а к количеству еды. Порции настолько велики, что съесть первое и второе под силу только голодному взрослому.

Директор Юлия Галкина каждый раз лично смотрит, сколько остается еды после школьных обедов, чтобы понять, что лучше всего едят дети, а что оставляют в тарелках. Однако это тоже не всегда показатель. Из-за больших порций школьники не могут съесть все.

Школьный обед. Анна Зайкова.

Завтрак и обед

Идея «бабушкиной» акции возникла отчасти потому, что уже с первого учебного дня по поводу школьных обедов разгорелся скандал. Родители стали активно писать в соцсетях о «пустой гречке без мяса» и спрашивать, всегда ли бесплатные обеды будут такими бедными и «вегетарианскими».

Среди родителей пошли слухи, что бесплатное горячей питание будет включать только каши и запеканки. Дело дошло до детского омбудсмена Ольги Казанцевой на онлайн-форуме на сайте правительства края.

«Ассортимент блюд должен быть разнообразным, в него могут входить крупяные, творожные, мясные, рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макароны и напитки, — ответила омбудсмен. — Обед должен включать закуску, горячее первое, второе блюда и напиток».

Школьный обед. Анна Зайкова.

Факт Завтрак для учащихся 1−4-х классов должен содержать 12−16 г белка, 12−16 г жира, 48−60 г углеводов.

Директор школы № 53 Юлия Галкина говорит, что недопонимание у родителей возникло как раз из-за путаницы в понятиях «завтрак» и «обед».

«Согласно принципам правильного школьного питания и нормативам Роспотребнадзора завтрак — это действительно разные каши и запеканки, обед — это горячие первое, второе и третье, — говорит директор. — И так получилось, что ребята, учащиеся в первую смену, получают завтрак, а те, кто во вторую, — обед. И вроде это несправедливо. На самом деле дети второй смены должны завтракать дома, а школьники первой смены к обеду уходят домой».

В министерстве образования решили: кто как не бабушки, чье волнение за внуков воспето в мемах, оценят еду справедливо.

«У всех есть некоторые страхи и настороженность: „если бесплатно, значит, это некачественно и из дешевых продуктов“. Все новое вызывает отторжение, — говорит Юлия Галкина. — Многие привыкли искать подвох. На самом деле его нет. Инициатива президента прозвучала еще в декабре, и у регионов было время как следует подготовиться».

Несмотря на все трудности, включая и родительские претензии, и ковидные ограничения, ни на один день бесплатное горячее питание для школьников не было остановлено.

Юлия Галкина , директор школы № 53. Анна Зайкова. Цифра 350 млн рублей субсидии из федерального бюджета получил Алтайский край на организацию бесплатного питания учеников начальных классов.

Учитель и повар

Школьные обеды готовятся на пару. Ничего жареного. Никакой готовой еды, все варится-парится прямо в школе и сразу подается на стол. Это связано с тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как и растет число школьников, которым нужно особенное питание, например больных целиакией.

«Конечно, все хотят пиццы и жареной картошки, — говорит Юлия Галкина. — Я считаю, что это можно себе позволить в выходные дома».

В 53-й школе количество родительских претензий сразу сошло к нулю. Большинство детей довольны завтраками и обедами. Этому предшествовала большая подготовительная работа. «У нас несколько лет ведутся внеурочные занятия по правильному питанию, где доступным языком детям объясняют, например, что такое каша и как ее сделать еще полезнее», — рассказывает директор.

Во всех школах готовят из одних и тех же продуктов. Где-то получается вкуснее, уверена Галкина, во многом это зависит от поваров. Впрочем, и от учителей и руководства конкретной школы тоже.

Школьный обед. Анна Зайкова.

«Когда классный руководитель говорит, как полезно съесть на завтрак кашу и запить ее теплым сладким какао, у ребенка уже будет соответствующее настроение», — считает директор.

«Многие знают о правильном питании, понимают, что надо есть на завтрак, а что на обед. Но некоторые дети видят каши только в нашей школьной столовой, — с грустью говорит заместитель директора по воспитательной работе школы № 53 Юлия Ушкевич. — Даже не все разбираются, какая именно это каша. Значит, дома им совсем каши не готовят, мамам некогда».

Цифра 100% учеников начальных классов Алтайского края (118 тысяч человек) получают бесплатное горячее питание.

Новое меню

С 15 сентября после нареканий со стороны родителей в школах запустили новый вариант меню — с творожными запеканками, биточками из курицы и сосисками, чтобы еда для учащихся первой и второй смен так разительно не отличалась.

Однако в приоритете на завтрак все равно оставят кашу, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

«Наши предложения, высказанные на заседании комитета по социальной политике думы, были услышаны. Уже сегодня мы видим измененное меню. В рацион учащихся первой смены добавлены блюда из рыбы и мяса», — заметила председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева.

Школьный обед. Анна Зайкова.

Меню составляется на две недели и есть на сайте каждой школы в свободном доступе, так что родители могут его оценить.

«Школы и комбинат школьного питания открыты для диалогов на эту тему, — говорит Юлия Галкина. — Но диалог должен быть честным и открытым. Если одному ученику не понравился обед, нельзя судить обо всей системе. Меню улучшается буквально в ежедневном режиме».