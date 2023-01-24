Когда российские школьники напишут ВПР, рассказали в Рособрнадзоре

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 1 марта по 20 мая 2023 года, сообщает Рособрнадзор.

Школы сами установят точные даты для классов и предметов, отмечают в ведомстве. С 1 по 20 марта пройдут ВПР по географии для десятых классов.

В это же время для 11-х классов проведут ВПР по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам и единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

Для 11-классников работы должны проводить по предметам, которые не выбраны для ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая запланированы ВПР для учеников 4−8 классов. Среди обязательных предметов — математика, русский язык. Для четвертых классов — также окружающий мир, для пятых — биология и история, а для седьмых — иностранный язык.

До 20 мая пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию у шестых классов. По истории, биологии, обществознанию, физике и географии — у седьмых. Истории, биологии, географии, физике, химии и обществознанию — у восьмых классов.

С 4 по 17 апреля пятые-восьмые классы смогут сдать ВПР в компьютерной форме. Это альтернативная возможность сдачи работ.