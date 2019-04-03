Когда школьники Алтайского края напишут всероссийские проверочные работы

В апреле во всех регионах России проходят всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4, 5, 6, 7 и 11 классов. Рассказываем, когда «экзамены» будут писать школьники Алтайского края.

2 апреля работы по иностранному языку написали семиклассники, по истории — учащиеся 11 класса.

4 апреля у школьников ВПР по обществознанию (7 класс) и биологии (11 класс).

Минобрнауки Алтайского края отмечает, что участие школы в ВПР в 4, 5 и 6 классах обязательно, в 7 и 11 классах — по решению учреждения.

Школьники 11 классов, выбравшие какой-либо предмет для сдачи ЕГЭ могут не принимать участие в ВПР по данному предмету, отмечают в ведомстве.

Какие предметы нужно сдавать?

Учащиеся 4 классов напишут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, пятиклассники — по русскому языку, математике, биологии и истории, шестиклассники — по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и географии, семиклассники — по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии и английскому языку, одиннадцатиклассники — по географии, физике, химии, биологии, истории и иностранному языку.