Когда у школьников весенние каникулы в 2018 году

Весенние каникулы в 2018 году наступят в школах Алтайского края одновременно, сообщили altapress.ru в краевом Минобрнауки.
Какого числа начинаются каникулы?
Весенние каникулы в школах с традиционным и модульным режимами обучения будут с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
Что такое модульная система обучения?
В школах с модульной системой обучения руководствуются системой "5+1": после пяти недель обучения — неделя каникул. Исключение составляют новогодние каникулы. А осенью ученики таких школ, как правило, отдыхают в два этапа.
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