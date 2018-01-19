Учителя из малокомплектной алтайской школы работают за 3 тысячи рублей в месяц

В декабре 2017 года педагоги Солтонского района обратились за помощью к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву во время его визита в село Сузоп. Они рассказали, что за последние три года уровень их дохода снизился на 30%. Теперь заработок у учителей I категории с 30-летним стажем ниже, чем у обслуживающего персонала школы.

Депутату предоставили соответствующие документы. Судя по представленной в них информации, оклад целого ряда педагогов на самом деле составляет от 2 800 до 3 000 рублей за полную ставку в 18 часов. Итоговая заработная плата с учетом стимулирующих выплат и работы на полторы ставки для половины педагогов составляет всего 7 500 рублей в месяц — ниже уровня МРОТ (он составляет 9 489 рублей).

Депутат принял решение разобраться в ситуации и уже направил соответствующие запросы в уполномоченные органы региона. А в Минобрнауки Алтайского края пояснили "Банкфаксу", что руководству малокомплектных школ указанного района просто необходимо снизить количество прочего персонала, чтобы зарплаты учителей выросли.

С 2012 года в рамках реализации указа президента России на повышение заработной платы учителей Алтайского края дополнительно выделили более 1,5 млрд рублей. Поэтому за указанный период средняя заработная плата учителей школ Солтонского района не уменьшилась, а выросла в 1,8 раза, утверждают в Минобрнауки.

Сузопская СОШ Солтонского района, как заявили в министерстве, является малокомплектным учебным заведением с низкими сетевыми показателями, значения которых существенно ниже краевых. Так, средняя наполняемость классов составляет 6,5 человек, количество учеников на одного учителя — менее пяти человек, доля учителей в общей численности работников — 51%. Отсюда, по мнению ведомства, и возникают проблемы с зарплатой.