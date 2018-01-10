В США учительницу полицейские заковали в наручники после вопроса о зарплате

Учитель английского языка Дейша Харгрейв присутствовала на школьном собрании, где и пожаловалась на скудное жалование. Так как ее вопрос прозвучал в установленном порядке, присутствовавший в школе полицейский взял женщину за локоть и попросил удалиться. Та убрала его руку от себя, после чего представитель власти скрутил даму и выволок ее в коридор, где повалил на пол и заковал в наручники.

Учебное заведение не стало предъявлять учительнице никаких обвинений. Но женщину все равно отправили в тюрьму за неповиновение полицейскому.