Зарплаты, пенсии, налоги: с 1 января начали действовать новые законы

Какие сюрпризы законодатели положили россиянам под елочку, выяснил "Росбалт".

Зарплаты

Госдума все же решила подтянуть минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Делать это будут поэтапно. С 1 января 2018 года МРОТ повышается до 85% прожиточного минимума, установленного на второй квартал 2017 года (10329 рублей). С января 2019 года и каждый последующий год минимальный размер оплаты труда будет составлять уже 100% прожиточного минимума, который был установлен на второй квартал предыдущего года.

С нового года у госслужащих на 4% вырастет зарплата. Повышение затронет всех, кто работает в государственных органах, казенных, бюджетных и автономных учреждениях. К ним относятся дворцы культуры, кинотеатры, спорткомплексы, строительные организации, состоящие на бюджетном обеспечении, а также городские управы.

При этом ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что в 2018 году на те же 4% увеличится реальная зарплата россиян в целом.

Пенсии

Накопительную часть пенсии заморозят еще на два года. Закон начнет действовать с 1 января. Согласно документу, накопительная часть пенсии не будет формироваться до конца 2020 года. При этом все средства будут направляться на "финансирование страховой части трудовой пенсии".

Страховые пенсии будут индексировать теперь только раз в год — 1 января. Раньше индексацию чиновники проводили дважды - в январе и в апреле. Законопроект принят в третьем чтении. Действовать норма начнет уже с нового года. Как сообщает официальный сайт Пенсионного Фонда РФ, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года вырастут на 3,7%, что выше прогнозного индекса роста цен за 2017 год на 1,1%.

Выплаты на детей

Программу материнского капитала продлили до конца 2021 года. На поддержку от государства смогут рассчитывать семьи с детьми, родившимися в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года. Эти деньги семьи смогут потратить на оплату частного дошкольного образования.

С 1 января 2018 года стартуют новые ежемесячные пособия на первенца. На выплаты смогут рассчитывать малоимущие семьи с доходом не более 1,5-кратной величины прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом ребенок должен быть гражданином РФ, а его семья постоянно проживать на территории России.

Подать заявление можно будет в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Выплачивать деньги на ребенка будут в течение одного года, после чего подается новое заявление, и так до достижения возраста полутора лет.

Отдельно в законе предусмотрен порядок выплаты пособия на рождения двух и более детей. При этом размер маткапитала каждый месяц будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

Налоговая амнистия

В новом году россиянам простят долги и пени по имущественным налогам, которые они накопили до начала 2015 года из-за временных финансовых трудностей. Принимать решение о списании долгов поручено местным отделениям налоговой службы. "Налоговая амнистия" коснется и предпринимателей, которых обложили избыточным налогом из-за несовершенства законодательства. Кроме того, прощение долгов посулили бизнесменам, у которых не задался бизнес. Им спишут страховые взносы.

Пенсионеров освободят от уплаты земельного налога на "шесть соток". Льгота, которая начинает действовать с 1 января 2018 года, будет распространяться на правоотношения, возникшие в 2017 году. Если у пенсионера больше земли, то налогообложению подвергнут площадь участка за вычетом льготных соток. Как уточнили в Госдуме, закон будет распространяться на все категории пенсионеров.

Мессенджеры

С нового года в мессенджеры начнут пускать по паспорту. Обмениваться сообщениями пользователи смогут только после того, как внесут свои паспортные данные в базу. За нарушение норм идентификации владельцев мессенджеров могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей.

Аналогичные нормы могут ввести с 1 июля 2018 года для пользователей онлайн-игр и социальных сетей. Ранее СМИ писали о том, что Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и ФСБ разработать соответствующий закон еще в начале ноября.

В соответствии с поручением, онлайн-игры и социальные сети будут приравнены к организаторам распространения информации. Игровые ресурсы должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона, который в свою очередь привязан к паспорту.

Лишение водительских прав за долги

С 2018 года судебные приставы смогут лишать водительских прав за долги свыше 10 тыс. рублей. Речь идет о неоплаченных штрафах ГИБДД, задолженностях по алиментам. Как уточняют СМИ, раньше "заморозка" водительских прав за долги была временной мерой, которую внедрили в качестве эксперимента. С 2018 года она будет действовать на постоянной основе. Чтобы вернуть документ, водителям придется погасить задолженность.

Проезд в общественном транспорте

Как заявили в ФАС, тарифы на железнодорожные перевозки в плацкарте и в общих вагонах в новом году останутся на уровне 2017 года.