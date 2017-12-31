Минфин спешно удалил данные о зарплатах министров

Министерство финансов удалило со своего сайта данные, в которых содержится информация о зарплате федеральных министров в 2016 году. Это произошло после того, как издание РБК обнаружило информацию с зарплатами на сайте ведомства.
Ранее Минфин обнародовал более десятка наборов открытых данных, среди которых впервые были обнародованы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов, следовало из этих данных: 1,73 млн руб. в месяц.
Зарплата министра экономического развития в 2016 г. составляла 1,27 млн руб. в месяц. В ноябре прошлого года эту должность занял Максим Орешкин вместо Алексея Улюкаева. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 г. составляла 1,16 млн руб, пишут "Ведомости".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.