Минфин спешно удалил данные о зарплатах министров

Ранее Минфин обнародовал более десятка наборов открытых данных, среди которых впервые были обнародованы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов, следовало из этих данных: 1,73 млн руб. в месяц.

Зарплата министра экономического развития в 2016 г. составляла 1,27 млн руб. в месяц. В ноябре прошлого года эту должность занял Максим Орешкин вместо Алексея Улюкаева. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 г. составляла 1,16 млн руб, пишут "Ведомости".