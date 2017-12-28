Минфин впервые рассекретил зарплаты министров

Из документа следует, что больше всего зарабатывают главы ведомств финансово-экономического блока. Из них более всего — министр финансов Антон Силуанов с зарплатой 1,7 млн рублей в месяц. На втором и третьем месте главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).

Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя (443 тыс. рублей в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс.).

В апреле правительство опубликовало декларации с данными о доходах министров, напоминает РИА Новости. Самым богатым членом правительства по итогам 2016 года стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его доход составил 582 миллиона рублей. Наименьшую сумму из всех членов российского кабмина задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 миллиона рублей.