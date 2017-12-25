На кого и как повлияет увеличение МРОТ до прожиточного минимума

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) вырастет на 21,7% и составит 9489 рублей. Это 85% от прожиточного минимума. Два индикатора социального благополучия приблизились друг к другу настолько сильно впервые. В 2019 году МРОТ и прожиточный минимум планируется уравнять. Altаpress.ru разбирался, каким образом это повлияет на доходы и расходы разных категорий граждан.
Прожиточный минимум — это сумма, на которую можно купить продукты, необходимые для нормального функционирования организма одного человека в течение месяца, а также базовый набор непродовольственных товаров и социальных услуг (коммунальные платежи).
Показатель формируется на основе стоимости минимальной потребительской корзины, состав которой утверждается федеральным законом. Туда входят хлеб, мясо, рыба, сахар, молоко, яйца и другие продукты.
Прожиточный минимум утверждается отдельно для детей, пенсионеров и трудоспособного населения.
МРОТ — это законодательно установленный минимум оплаты труда. Работодатели не имеют права платить зарплату ниже этой величины, если сотрудник отработал положенное по трудовому кодексу время за месяц. За неисполнение этого требования законодательства предусмотрены штрафы.
Норма о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, прописана в Трудовом кодексе РФ с 2002 года. Но на практике она никогда не применялась. Причина — противостояние финансового и социально-экономического блоков в органах власти, пояснил РБК Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Таким образом, складывалась парадоксальная ситуация — люди получали зарплату меньшую, чем требуется для выживания по версии государства. А существующий закон официально не исполнялся.
В 2018 году МРОТ составит 85% прожиточного минимума. А в 2019 году он будет равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года (2018). Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2018 год еще не утверждена.
В первую очередь увеличение МРОТ повлияет на тех, кто получает зарплату на его уровне. По данным Минтруда РФ, таких работников в стране порядка 900 тыс., из них 70% работают в государственных и муниципальных учреждениях. Таким образом, зарплата у этих людей в 2018 году гарантированно вырастет на 21,7% и составит 9489 рублей (но из этой суммы могут вычесть НДФЛ 13%).
Руководитель профсоюза работников образования Алтайского края Юрий Абдуллаев считает это позитивным изменением. "Доходы помощников воспитателей, уборщиц, работников кухни в бюджетных учреждениях, которые получают зарплату в размере МРОТ, увеличатся. И это хорошо. Нас заверили, что деньги в бюджете на эти цели есть", - говорит он.
С увеличением МРОТ размер некоторых социальных пособий вырастет. На основе МРОТ в некоторых случаях рассчитываются декретные, больничные выплаты, пособие по безработице.
В основном они вычисляются исходя из средней зарплаты за расчетный период. Но если стаж сотрудника меньше 6 месяцев или его зарплата была ниже МРОТ, то больничные и декретные выплаты рассчитываются для него на основе МРОТ.
В случае с пособием по безработице МРОТ используется тогда, когда человек или совсем не работал по трудовому договору, или не работал в течение последнего года, либо его стаж перед увольнением составил менее 26 недель.
Никак. Некоторые до сих пор ошибочно думают, что штрафы рассчитываются на основе МРОТ. Но эта практика прекратилась еще в июне 2007 года. Владимир Путин тогда подписал закон, который внес изменения в Административный кодекс. Штрафы стали назначаться в абсолютный цифрах.
Это решение власти объясняли тем, что многие люди не знают, что такое МРОТ, поэтому начисляемые суммы штрафов им ни о чем не говорят.
До ноября 2017 года размер социальных отчислений для ИП (в ПФР и ФОМС) за самого себя рассчитывался по формуле с участием МРОТ. Но в ноябре текущего года был принят закон, который устанавливает фиксированный размер страховых взносов для ИП на 2018-2020 годы.
В 2018 году в ПФР предприниматель должен будет заплатить 25545 рублей плюс 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей в год, а в ФОМС — 5840 рублей. Итоговая сумма больше, чем в 2017 году, на 16%. Если бы взносы рассчитывались по старой формуле, то они бы выросли на 27% (данные gazeta-unp.ru). В последующие годы ставка отчислений будет расти.
Для реализации закона об уравнении МРОТ и прожиточного минимума потребуется финансирование из федерального бюджета. По подсчетам Минфина, в 2018 году на эти цели уйдет 4,4 млрд рублей, в 2019 году — 16,3 млрд, в 2020 — 19,2 млрд рублей, сообщает "Российская газета".
Расходы работодателей реального сектора экономики при повышении МРОТ до 90% от прожиточного минимума, по оценке Минтруда РФ, составили бы 43,9 млрд рублей, сообщили РИА Новости.
По словам председателя АКЗС Александра Романенко, в бюджете Алтайского края на 2018 год предусмотрены средства на компенсацию роста МРОТ. Среди них есть целевые деньги, предназначенные для увеличения зарплат работникам культуры в муниципалитетах. По оценке Романенко, дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с ростом МРОТ в 2018 году составит порядка 1 млрд рублей.
Социальные отчисления за сотрудников из-за увеличения МРОТ вырастут у тех предпринимателей и компаний, где есть специалисты, получающие зарплату на его уровне. По словам члена правления Алтайского союза предпринимателей Людмилы Замышляевой, их значительная доля сосредоточена в малом и микробизнесе.
Сейчас социальные отчисления за сотрудников составляют около 30% от их заработка. С ростом величины МРОТ в абсолютных цифрах увеличится и размер отчислений. Людмила Замышляева говорит, что это негативно скажется на микропредприятиях, которым и без того было сложно выживать в последние годы. А еще — приведет к увеличению теневой зарплаты.
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