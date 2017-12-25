На кого и как повлияет увеличение МРОТ до прожиточного минимума

Прожиточный минимум — это сумма, на которую можно купить продукты, необходимые для нормального функционирования организма одного человека в течение месяца, а также базовый набор непродовольственных товаров и социальных услуг (коммунальные платежи).

Показатель формируется на основе стоимости минимальной потребительской корзины, состав которой утверждается федеральным законом. Туда входят хлеб, мясо, рыба, сахар, молоко, яйца и другие продукты.

Прожиточный минимум утверждается отдельно для детей, пенсионеров и трудоспособного населения.