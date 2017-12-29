Храните деньги в сберегательной кассе: глава Минфина рассказал, что будет с рублем в 2018 году

"У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это наш рубль", — сказал Силуанов в интервью.

По его словам, в 2018 году курс рубля будет слабо зависеть от колебаний цен на "черное золото", поскольку "бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала", пишут "Известия".

Ранее Силуанов посоветовал россиянам не "не связываться с криптовалютами", так как, по его словам, инвестиции в криптовалюты носят высокорисковый характер, большинство цифровых денег имеют признаки финансовой пирамиды.