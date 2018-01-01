Путин поднял зарплаты генеральному прокурору и главе Следственного комитета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение главы СКР и генпрокурора увеличивается на 4%. Зарплаты рядовых сотрудников следствия и прокуратуры рассчитываются от оплаты труда руководителей ведомств.

Согласно документам, правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данных указов, пишет bfm.ru.

Ранее Минфин обнародовал более десятка наборов открытых данных, среди которых впервые были обнародованы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов, следовало из этих данных: 1,73 млн руб. в месяц. Впоследствии информация о министерских зарплатах удалили.