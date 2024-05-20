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Образование

Когда в 2024 году пройдет последний звонок. Дата

Последний звонок — это торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников 9-х и 11-х классов. Каждая школа самостоятельно определяет дату проведения праздника, но обычно он проходит 25 мая. Об истории праздника, и когда последние звонки будут проходить в Алтайском крае, расскажет altapress.ru

Последний звонок в школе №125.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева

Рекомендации Минпросвещения

В 2024 году Министерство просвещения предложило региональным школам провести последние звонки 24 и 25 мая, в пятницу и субботу соответственно.

Согласно рекомендациям Министерства образования, летние каникулы для выпускников первых, девятых и одиннадцатых классов начнутся с 26 мая. Ученики со второго по восьмой класс и десятого класса отправятся на каникулы с 1 июня.

Даты проведения последних звонков, начала каникул и выпускных вечеров каждая школа определяет самостоятельно. Расписание можно найти на сайте учебного заведения.

Когда в Алтайском крае пройдут последние звонки

В школах Алтайского края и других регионов России последние звонки пройдут 24–25 мая.

В этом году последние звонки начнутся позже первых экзаменов. 23 мая школьники будут сдавать ЕГЭ по литературе, химии и географии.

Расписание ЕГЭ 2024

  • 28 мая – русский язык;

  • 31 мая – математика;

  • 4 июня – обществознание;

  • 7 и 8 июня – информатика;

  • 10 июня – история и физика;

  • 13 июня – биология и письменный экзамен по иностранному языку;

  • 17 и 18 июня – устный экзамен по иностранному языку.

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