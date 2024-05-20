Когда в 2024 году пройдет последний звонок. Дата

Последний звонок — это торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников 9-х и 11-х классов. Каждая школа самостоятельно определяет дату проведения праздника, но обычно он проходит 25 мая. Об истории праздника, и когда последние звонки будут проходить в Алтайском крае, расскажет altapress.ru