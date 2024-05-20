Когда в 2024 году пройдет последний звонок. Дата

Рекомендации Минпросвещения
В 2024 году Министерство просвещения предложило региональным школам провести последние звонки 24 и 25 мая, в пятницу и субботу соответственно.
Согласно рекомендациям Министерства образования, летние каникулы для выпускников первых, девятых и одиннадцатых классов начнутся с 26 мая. Ученики со второго по восьмой класс и десятого класса отправятся на каникулы с 1 июня.
Даты проведения последних звонков, начала каникул и выпускных вечеров каждая школа определяет самостоятельно. Расписание можно найти на сайте учебного заведения.
Когда в Алтайском крае пройдут последние звонки
В школах Алтайского края и других регионов России последние звонки пройдут 24–25 мая.
В этом году последние звонки начнутся позже первых экзаменов. 23 мая школьники будут сдавать ЕГЭ по литературе, химии и географии.
Расписание ЕГЭ 2024
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28 мая – русский язык;
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31 мая – математика;
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4 июня – обществознание;
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7 и 8 июня – информатика;
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10 июня – история и физика;
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13 июня – биология и письменный экзамен по иностранному языку;
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17 и 18 июня – устный экзамен по иностранному языку.
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