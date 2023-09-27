Обучение востребованным профессиям стало бесплатным

Этим летом Алтайский государственный университет стал федеральным образовательным центром в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Институты Алтайского государственного университета включились в разработку программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 47 из которых были созданы специалистами Колледжа АлтГУ.

Справка: программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан «Демография» рассчитана на период до 2024 года. Цель программы — содействие занятости отдельных категорий граждан, испытывающих потребность в трудоустройстве, путём организации для них профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Колледж АлтГУ участвует в реализации программ проекта «Демография». Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Согласно Приказу об утверждении перечня образовательных организаций и программ от 12 июля 2023 г. № П-309 Алтайский государственный университет получил право реализовывать востребованные программы ДПО во всех субъектах Российской Федерации. Следует отметить, что заявка на участие в проекте от имени АлтГУ была сформирована и подана специалистами Центра ДПО Колледжа АлтГУ под руководством директора Колледжа Романа Ракитина и Анны Прасоловой, заместителя директора по стратегическому развитию. Работа в этом направлении будет курироваться именно сотрудниками Колледжа. Наряду с Центром ДПО Колледжа АлтГУ, участие в программе примут Центр непрерывного образования Института гуманитарных наук и Региональный центр ППК преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Алтайского государственного университета.

Колледж АлтГУ участвует в реализации программ проекта «Демография». Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

В 2022 году Колледж АлтГУ уже становился лидером по количеству обученных граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по программам Ворлдскиллс (по данным оператора Центра опережающей профессиональной подготовки).

В прошлом году мы уже успешно участвовали в данном проекте. Тогда обучение по нашим программам ДПО прошло 66 человек. Но то был региональный уровень, а в настоящий момент мы замахнулись на получение статуса Федеральной площадки, который позволит нам доставить образовательные программы для всех регионов Российской Федерации, — рассказывает Роман Ракитин.

Прасолова Анна Валерьевна, заместитель директора колледжа АлтГУ по стратегическому развитию и Ракитин Роман Юрьевич, директор колледжа АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

В 2022-2023 учебном году Колледж АлтГУ реализовал 14 программ ДПО для 66 слушателей. В этом году планируется реализовать 43 программы для 100 и более слушателей. С подробным перечнем программ ДПО от Колледжа АлтГУ можно ознакомиться по ссылке. Авторами наших образовательных продуктов стали лучшие специалисты, преподаватели-практики с многолетним стажем работы в своей профессиональной области и системе образования.

В 2022 году операторами программы в рамках программы «Содействие занятости» были специалисты Ворлд Скиллс. В этом году эти права были переданы Институту профессионального образования. С данным учреждением мы будем работать впервые, но чувствуем, что всё получится. Мы уверены в качестве своих образовательных продуктов, в их актуальности и востребованности как в Алтайском крае, так и за его пределами. Особый акцент сделали на IT-направления, туризм и гостеприимство и экономику. Могу сказать, что мы учли все наиболее необходимые и востребованные на рынке труда направления, соответствующие приоритетам программы «Содействие занятости, — комментирует событие Анна Прасолова.

Предлагаемые программы характеризуются актуальностью, гибкостью и разнообразием. Будущим слушателям будут доступны как курсы повышения квалификации длительностью от 72 до 144 часов, так и программы профессиональной переподготовки в объеме 256 часов. Разнообразие программ отражается не только их в количестве, самом по себе, но и в широте предлагаемых сфер — это Финансы и экономика, Сервис, Связь и СМИ, Информационные и коммуникационные технологии, Социальное обслуживание, Административно-управленческая и офисная деятельность, Ландшафтный дизайн, Образование и наука, Физическая культура и др.

Колледж АлтГУ участвует в реализации программ проекта «Демография». Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Колледж АлтГУ под эгидой Алтайского государственного университета без сомнения показывает высочайший качественный уровень работы образовательной организации и готов внести свой весомый вклад в развитие кадрового потенциала и рынка труда Российской Федерации!

С полным списком программ можно ознакомиться по ссылке: https://college.asu.ru/dpo/sz/.

https://dpo.asu.ru

https://dpo.asu.ru/demography/