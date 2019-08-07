Зачем в Алтайском крае создали педагогический инкубатор и кто такие «мобильные» учителя

Что такое «Мобильный педагог»
Идея создания сообщества «мобильных педагогов» принадлежит начальнику отдела инновационного проектирования Алтайского института развития образования имени А.М. Топорова Юлии Мамчур.
Основными принципами сообщества стали «взаимодействие наиболее успешных и интересных педагогов с остальными членами педагогического сообщества, сокращение разрыва между организациями с высокими и низкими результатами, совершенствование качества образования и повышение престижа профессии педагога».
За всеми этими «документальными» словами скрывается одна цель — не бросить молодого педагога на произвол судьбы и сделать все, чтобы он хотел жить и работать в районе.
«Мобильными» стали опытные педагоги с активной жизненной и профессиональной позицией — прогрессивные учителя, которые не только преподают, но еще участвуют в общественных проектах. Это учителя-победители профессиональных конкурсов, новаторы.
Они обмениваются опытом с коллегами в отдаленных районах края, проводят мастер-классы и открытые уроки. Актуальность этой работы очевидна: 82% школ крае — сельские.
«Мобильные педагоги» создали проект «Муниципальный педагогический инкубатор», где молодым учителям оказывают любую помощь — социальную, методическую, психологическую. Недавно проект получил президентский грант в размере почти полмиллиона рублей.
Зачем нужен инкубатор
По словам руководителя педагогического инкубатора, учителя информатики Михайловского лицея Татьяны Кирилловой, средний возраст кадров в крае растет: 38% педагогов сейчас от 55 до 72 лет. По оценкам специалистов, в течение ближайших пяти-шести лет из школ уйдет значительная часть опытных учителей, кадровый состав будет «омолаживаться». А молодому учителю не так просто войти в рабочий процесс.
У большинства есть профессиональные затруднения: одно дело — изучать педагогику в вузе, другое — на практике в конкретной школе. В условиях новых федеральных образовательных стандартов и быстро появляющихся новых технологий молодой учитель вообще чувствует себя растерянным.
Этот процесс усугубляется тем, что социальный статус профессии учителя в обществе снижается — сюда входят и финансовые вопросы (зарплаты по-прежнему низкие), и психологические проблемы (на фоне участившихся конфликтов учителей, учеников и родителей).
Татьяна Кириллова,
руководитель педагогического инкубатора, учитель информатики Михайловского лицея:
Молодые педагоги в селе нуждаются в том же, что и городские. Это и методическая помощь: составление учебных программ, подготовка планов уроков, освоение методов и приемов обучения, помощь в организации внеклассной работы, работа с родителями, социально-бытовые вопросы. Здесь важна информация о предоставляемых субсидиях и других мерах поддержки.
Проект «Мобильный педагог» и инкубатор призваны скооперировать опытных и молодых учителей, чтобы решить все эти проблемы.
Татьяна Кириллова,
руководитель педагогического инкубатора, учитель информатики Михайловского лицея:
На мой взгляд, компетенции учителя изменились. Появилась необходимость работы в команде. Она нужна для любых проектов: учебных, управленческих, творческих. Педагоги должны развивать компетенции из области дизайн-мышления. Это совершенно иные подходы в обучении, чем, предположим, лет 10 назад.
Как устроен инкубатор
Резидентом инкубатора может любой молодой педагог в возрасте до 35 лет. Это универсальная стартовая площадка. Молодого учителя сопровождает тьютор, помогая ему во всем.
Инкубатор состоит из трех уровней («этажей»). В каждом из них молодой учитель будет подтверждать свои профессиональные компетенции. Этаж состоит из трех секторов — «Преодоление профессиональных затруднений», «Зеленый педсовет», «Трибуна идей». Резидент, достигнувший определенного уровня, выпускается из инкубатора. Ему выдают сертификат, и он сам может стать тьютором.
По задумке организаторов, проект позволит выявлять все больше учителей с новыми педагогическими идеями и «закреплять» их в профессии.
Уникальность инкубатора в том, что он действует на уровне всего района, а не в отдельно взятой школе, и есть возможность привлечь больше людей и ресурсов для решения проблем молодого педагога.
По словам Татьяны Кирилловой, молодой учитель в селе часто является единственным учителем-предметником в школе. Поэтому тут не подходит традиционная система наставничества. «Фишка» проекта как раз в «добровольном и актуальном» участии.
Татьяна Кириллова,
руководитель педагогического инкубатора, учитель информатики Михайловского лицея:
Мобильные педагоги могут действительно оказать самую что ни на есть инновационную помощь — поделиться актуальными практиками и технологиями: LessonStudy, EduScrum, эмоциональный интеллект, коучинг и многое другое. Проблемы молодых педагогов не откладываются, а решаются всеми, кто может помочь, прямо сейчас.
Инкубатор пока действует в Михайловском районе. Опыт планируют внедрить в Павловском районе и Новоалтайске.