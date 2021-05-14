Компетенция по финансовой грамотности будет включена во все стандарты по всем направлениям

13 мая в краевом центре состоялась конференция «Практика и перспективы реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Алтайском крае» , организованная Министерством финансов Алтайского края. В рамках конференции выступил министр финансов Алтайского края Данил Ситников о реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения в Алтайском крае. Он подчеркнул актуальность вопросов финансовой грамотности для населения Алтайского края.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко озвучил «майские тезисы» по вопросам формирования предметных компетенций — навыков жизненных ситуаций. Он рассказал о том, что многие школы уже сегодня осуществляют обучение по вопросам финансового просвещения. О качестве подготовки свидетельствует то, что всегда во всех федеральных конкурсах студенты и школьники Алтайского края занимают лидирующие позиции.

Андрей Антипов, заместитель управляющего Отделением по Алтайскому краю главного управления Центрального банка РФ рассказал о тех мероприятиях, которые проводились Отделением в рамках Недели сбережений и Недели финансовой грамотности. В своем выступлении он неоднократно упоминал Алтайский филиал РАНХиГС как активного участника большого числа мероприятий Центрального банка.

Были в числе приглашенных спикеров и представители Министерства Российской Федерации. Антон Кудинов, начальник отдела методологии и координации научной и научно-технической деятельности гражданского назначения Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Алексей Яковлев, заместитель директора департамента финансовой политики. Они сделали акцент на том, что система повышения финансовой грамотности населения в Алтайском крае традиционно занимает лидирующие позиции и многие федеральные проекты рождаются именно из проектов, созданных и апробированных в Алтайском крае.

О реализации мер государственной поддержки в жилищной сфере в Алтайском крае и поддержке региональных программ на базе консультационного центра АО «Дом.РФ» рассказал его директор Михаил Ковалев. Довольно интересным и дискуссионным получилось выступление Дмитрия Филипьева, генерального директора Ассоциации «Алтайского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов», преподавателя кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС. Он рассказал об участии экспертного сообщества целевой аудиторией в рамках финансового просвещения в Алтайском крае, о сложностях в коммуникациях, о низкой заинтересованности некоторых профессиональных участников финансовой сферы.

В ходе выступления представителей вузов речь зашла о необходимости 100%-го охвата студентов информацией по финансовой грамотности в целях повышения финансовой безопасности и развития платежной и кредитной дисциплины. В связи с этим, представители Министерства финансов РФ отметили, что уже сегодня ведется речь о вынесении в универсальные компетенции абсолютно всех направлений подготовки, обязательной компетенции, посвященной экономической культуре, в том числе финансовой грамотности.