Красноярские школьники бойкотируют резко подорожавшие запеканки с компотом

В Сосновоборске школьники массово отказались от обедов в столовой после того, как резко выросли цены на питание, сообщает NGS24.ru .

Родители школьников обратились к администрации учебного заведения с вопросом, почему так происходит. Там им объяснили, что школьный комбинат заявил, что цены на продукты резко выросли, поэтому им пришлось повысить цену завтрака на 8%, а обеда — на 13%.

Однако же, по данным Росстата, такой инфляции в стране за последний месяц не случилось.

В итоге дети попросту перестали питаться в школьной столовой. Причем, как отмечают местные СМИ, это произошло в нескольких школах.

Подробно о ситуации рассказал в своем Facebook депутат регионального заксобрания Александр Глисков, который плотно решил заняться проблемой.

По его словам, конкурс на поставку бесплатного горячего питания в школы выиграла фирма, которая занизила стоимость своих услуг на 70% от начальной цены контракта.

Чтобы заполучить контракт для школы № 2 комбинат начальную цену контракта снизил в 2,6 раза — с 4,15 млн рублей до 1,59 млн, а в школе № 3 — в 2,7 раза (с 3,7 млн рублей до 1,39 млн).

Столовые приборы. СС0

«И теперь пытается компенсировать убытки за счет платников. Это в лучшем случае, а в худшем идет экономия на качестве. Руководство города и школы разводит руками, делают вид, что ничего не могут сделать. Значит либо не компетентны, либо умышленно создали такую ситуацию. Буду обращаться в контролирующие органы с просьбой дать оценку этому схематозу», — написал Глисков.

Примечательно, что новый подрядчик выставил разные цены разным школам, хотя еда осталась та же самая. Льготников школы № 2 кормят в среднем за 25 рублей за завтрак, а льготников школы № 5 — за 43 рубля. Для всех остальных школьников цена за завтрак в сентябре 2019 была назначена в 60 рублей, а с нового года — 65 рублей.

Запеканка и стакан компота в одном учебном заведении стоят 25 рублей, в другом — 65.

«Комбинат, предложив цену ниже себестоимости на торгах, теперь пытается покрывать издержки за счет родителей, чьи дети питаются в школах платно. Тем самым поставщик питания, злоупотребив своим доминирующим положением, поставил родителей платников в заведомо ущербное положение», — говорит Глисков.

Наиболее плачевное положение в школе № 5, где дети перешли на булочки. Директора школ не знают, что теперь делать, ведь они по предписаниям Роспотребнадзора обязаны обеспечивать школьников горячим питанием.

Детский сад , столовая. pixabay.com

Родители на уступки не идут — цены выросли на ровном месте, а питание лучше не стало.

Депутат отметил, что странности начали происходить после того, как одна компания без конкурса зашла во все школы Сосновоборска, подарив образовательным учреждениям систему «школьная карта» и турникеты.

По сообщению прокуратуры, главный источник доходов фирмы — 3% от оборота школьных комбинатов питания. Однако, как подчеркнул народный избранник, «официально никто не подтверждает, что нагрузка в виде 3% влияет на ценообразование школьных обедов».

Депутат представил таблицу изменения цен за последние три года в школе № 2. До прихода компании: январь 2017 года — 47 рублей, сентябрь 2017-го — 49 руб., январь 2018-го — 52 руб. После прихода компании: октябрь 2018-го — 54 руб., январь 2019-го — 58 руб., сентябрь 2019-го — 60 руб., январь 2020-го — 65 рублей.