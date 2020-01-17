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17 января -6°C

Красноярские школьники бойкотируют резко подорожавшие запеканки с компотом

В Сосновоборске школьники массово отказались от обедов в столовой после того, как резко выросли цены на питание, сообщает NGS24.ru.

Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
vk.com/blacklist_barnaul

Родители школьников обратились к администрации учебного заведения с вопросом, почему так происходит. Там им объяснили, что школьный комбинат заявил, что цены на продукты резко выросли, поэтому им пришлось повысить цену завтрака на 8%, а обеда — на 13%.

Однако же, по данным Росстата, такой инфляции в стране за последний месяц не случилось.

В итоге дети попросту перестали питаться в школьной столовой. Причем, как отмечают местные СМИ, это произошло в нескольких школах.

Подробно о ситуации рассказал в своем Facebook депутат регионального заксобрания Александр Глисков, который плотно решил заняться проблемой.

По его словам, конкурс на поставку бесплатного горячего питания в школы выиграла фирма, которая занизила стоимость своих услуг на 70% от начальной цены контракта.

Чтобы заполучить контракт для школы № 2 комбинат начальную цену контракта снизил в 2,6 раза — с 4,15 млн рублей до 1,59 млн, а в школе № 3 — в 2,7 раза (с 3,7 млн рублей до 1,39 млн).

Столовые приборы.
Столовые приборы.
СС0

«И теперь пытается компенсировать убытки за счет платников. Это в лучшем случае, а в худшем идет экономия на качестве. Руководство города и школы разводит руками, делают вид, что ничего не могут сделать. Значит либо не компетентны, либо умышленно создали такую ситуацию. Буду обращаться в контролирующие органы с просьбой дать оценку этому схематозу», — написал Глисков.

Примечательно, что новый подрядчик выставил разные цены разным школам, хотя еда осталась та же самая. Льготников школы № 2 кормят в среднем за 25 рублей за завтрак, а льготников школы № 5 — за 43 рубля. Для всех остальных школьников цена за завтрак в сентябре 2019 была назначена в 60 рублей, а с нового года — 65 рублей.

Запеканка и стакан компота в одном учебном заведении стоят 25 рублей, в другом — 65.

«Комбинат, предложив цену ниже себестоимости на торгах, теперь пытается покрывать издержки за счет родителей, чьи дети питаются в школах платно. Тем самым поставщик питания, злоупотребив своим доминирующим положением, поставил родителей платников в заведомо ущербное положение», — говорит Глисков.

Наиболее плачевное положение в школе № 5, где дети перешли на булочки. Директора школ не знают, что теперь делать, ведь они по предписаниям Роспотребнадзора обязаны обеспечивать школьников горячим питанием.

Детский сад, столовая.
Детский сад, столовая.
pixabay.com

Родители на уступки не идут — цены выросли на ровном месте, а питание лучше не стало.

Депутат отметил, что странности начали происходить после того, как одна компания без конкурса зашла во все школы Сосновоборска, подарив образовательным учреждениям систему «школьная карта» и турникеты.

По сообщению прокуратуры, главный источник доходов фирмы — 3% от оборота школьных комбинатов питания. Однако, как подчеркнул народный избранник, «официально никто не подтверждает, что нагрузка в виде 3% влияет на ценообразование школьных обедов».

Депутат представил таблицу изменения цен за последние три года в школе № 2. До прихода компании: январь 2017 года — 47 рублей, сентябрь 2017-го — 49 руб., январь 2018-го — 52 руб. После прихода компании: октябрь 2018-го — 54 руб., январь 2019-го — 58 руб., сентябрь 2019-го — 60 руб., январь 2020-го — 65 рублей.

«До — цена на школьные обеды и завтраки менялась незначительно, разово на 2−3 рубля. В годовом выражении рост составлял не более 11%. Как только в сосновоборские школы зашла компания со своим оброком в 3%, за год цены в школьных столовых поднялись на 20%", — пришел к выводу красноярский депутат.

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