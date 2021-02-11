Криптовалюта: вопросы и ответы.

На Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы», которая проходила в Алтайском филиале РАНХиГС 3−4 февраля, в ходе экспертного выступления «Криптовалюта: за и против» д. э. н., профессору кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС Марии Конягиной поступило большое количество вопросов. К сожалению, из-за ограниченности эфирного времени некоторые из них остались без ответов. Мы обратились к Марии Николаевне с просьбой ответить на них письменно и сегодня публикуем ответы.

— Если в ходе проверочных мероприятий по уголовному делу у подозреваемого обнаружены «холодные» или «горячие» криптовалютные кошельки, имеется цифровой след, в любом случае для изъятия (ареста) цифрового имущества в виде криптовалют необходимо получить подтверждение от официальной биржи (биткойн, эфириум и т. д.). Без официального ответа «о принадлежности счета» нельзя сделать вывод, что криптовалюта принадлежит тому или иному лицу, а официалы не ответят, так как находятся в офшорной (свободной) зоне (Кипр, Балеарские острова и т. д.), они даже Интерполу не отвечают. Как быть?

— Это вопрос к юристам. Подобный вопрос был неоднократно задан нескольким практикующим специалистам в области юриспруденции. Но не по уголовным делам, а по делам о банкротстве и взысканию задолженности, например по алиментам и банковским кредитам. Разные юристы давали разные ответы о легитимности изъятия цифровых активов.

Однако сотрудники ФСБ говорят, что операции с цифровыми активами уже возможно отследить, доказав их юридическую принадлежность.

Что касается физического доступа, то здесь все проще: достаточно получить гаджет, где хранятся данные кошелька. Далее дело лишь профессиональных возможностей. Это почти то же самое, что получить доступ к счетам по украденному телефону. Именно поэтому сотни тысяч биткоинов были украдены со счетов на криптобиржах.

Полагаю, что юридическая техника здесь близка к работе со счетами на предъявителя.

— Угрожают ли криптовалюты, привязанные к национальным валютам, так называемые стэйблкоины (USDT, USDC), экономикам стран? Ведь, по сути, они создают эмиссию денег, которая не контролируется центральными банками.

— Этот вопрос журналисты неоднократно задавали представителям Комиссии по ценным бумагам США, руководителям разного уровня Банка России, другим представителям регуляторов разных стран, в том числе Японии, Швеции, где цифровые активы, в т. ч. стейблкоины, уже находятся в легальном обращении.

Ожидаемо мнения разделились. Так, регуляторы стран с разрешенными операциями утверждают, что риски минимальны и они переносятся на стороны сделки с использованием криптоактивов.

Регуляторы в США и в России более консервативны. В частности, запрет на легализацию использования криптоактивов в расчетах объясняется заботой об участниках сделки, но по сути заставляет нас думать о заботе о монопольном положении эмитента наличности, опасении потери контроля и иных аспектах.

Если углубляться в суть финансового инструмента, то она не оригинальна. Все уже когда-то было, но в физическом виде. Когда мы думаем о любых цифровых активах, стоит задуматься, на какой классический инструмент они похожи: вексель, облигацию… Риски будут похожи. Однако, по моему мнению, сейчас они выше, так как нормативно-правовое регулирование пока слишком несовершенно, эмитент может быть слишком далеко и в иной юрисдикции, а главное, что стоит за тем или иным цифровым активом.

— Что даст цифровой рубль каждому человеку, предпринимателю?

— Прежде всего хочу сказать, что цифровой рубль Банка России останется тем же рублем по своей сути. Однако он будет удобнее в использовании. Как можно было заметить по моим последним слайдам, по своим свойствам цифровой рубль будет обладать качествами, которые характерны как наличным, так и безналичным формам денег. Его можно будет использовать онлайн и офлайн, он повысит степень контроля над денежной массой. Одновременно скорость денежного обращения в экономике увеличится.

Для экономических сделок это означает, что в результате, через некоторое время после внедрения, расчеты станут быстрее, дешевле, более контролируемы Центробанком и фискальными органами".

— Поможет ли цифровизация рубля вывести его в лидирующие валюты, которые смогут сместить доллар и евро с их позиций?

— Несмотря на то что рубль обретет новую форму — цифровую, он останется нашей национальной валютой. А значит, его позиции на валютном рынке зависят от состояния экономики и денежно-кредитной политики. Иными словами, просто цифровизация не укрепит рубль. Но цифровая форма необходима в области инновационной экономики. Если мы хотим развития «умных» городов и предприятий, необходима цифровая национальная валюта. И скепсис здесь неуместен.

Например, наша страна находится в первой тройке стран опережающего развития в области искусственного интеллекта. Это серьезное достижение и высокий шанс стать лидером в одной из самых важных и перспективных сфер, открывающих еще более интересные возможности для опережающего экономического развития и инвестиций. И для этого необходима широкая инфраструктура, одним из аспектов которой является цифровизация денежной системы и расчетов.

Возвращаясь к вопросу, подытожу: цифровой рубль Банка России сам по себе не сместит доллар и евро с их позиций, но он необходим для опережающего развития высокотехнологичной сферы экономики. И если она будет развиваться, будучи гармонично встроенной в экономику страны, то рубль получит серьезные шансы стать одной из самых стабильных валют в мире. Главное — избегать перекосов, чтобы не обусловить «голландскую болезнь» экономики.

Ну, а если кто-то хочет немного углубиться в тематику криптовалют, цифровых финансов и экономику, я бы хотела порекомендовать наш учебник «Основы цифровой экономики» (Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978−5-534−13476−6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт . — URL: urait.ru/bcode/468187).

В прошлом году он был удостоен самой престижной отечественной премии в области экономической литературы — «Экономическая книга года — 2020». В нем не только теория, которую мы постарались донести интересно, но и практические советы, обзоры, полезные сноски и другие любопытные находки.

Мария Конягина , профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС о международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы»:

— Секция произвела очень позитивное впечатление. Удачное сочетание выступлений высокопрофессиональных практиков и представителей науки, актуальность и острота поднятых вопросов и ответы, подкрепленные фактами, — все говорит о высоком уровне подготовки и проведения секции. А совместная работа с замечательными представителями филиала оставляет очень теплые воспоминания.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного форума выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.