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Криптовалюта: «за» и «против»

В рамках работы Международной научно-практической конференции эксперты обсудили новые явления в мире современных финансов

Феномен криптовалют и технологии распределенных реестров сегодня рассматривается как стартовая точка для трансформации национальных экономик и систем государственного регулирования. Мировая экономика находится в перманентном состоянии трансформации: меняются технологические уклады, материальные ценности, механизм регулирования.

Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Одним из факторов изменения основ современной рыночной экономики является глобальная цифровизация, повлиявшая практически на все сферы нашей жизни. У киптовалют и цифровых денег, как и у любого нового явления, есть преимущества и вполне ожидаемые недостатки. Именно эта тема и была вынесена на обсуждение в рамках экспертного выступления Марии Николаевны Конягиной, д.э.н., профессора кафедры экономики Северо-Западного института — филиала РАНХиГС (г. Санкт-Петербург).

Спикер рассказала о внедрении и использовании современных цифровых инструментов, оценила условия развития финтеха в банках и страховых компаниях, в платежных системах, а также в создании инновационных финтех-решений и законодательного регулирования обозначенного направления.

Тема вызвала большой интерес. По ходу выступления спикеру поступило большое количество вопросов. Заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Наталья Александровна Торгашова модерировала это интересное мероприятие. К сожалению, в связи с ограниченностью времени не на все вопросы были получены ответы. Однако Мария Конягина заверила, что ответит на них письменно. Материалы будут доступны на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

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