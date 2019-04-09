Где обучить ребенка. В Барнауле создана интерактивная карта кружков и секций

9 марта altapress.ru презентует масштабный проект « Успех каждого ребенка. Современная школа » о дополнительном образовании в Барнауле. Совместно с мэрией мы разработали интерактивную карту, на которую нанесли все муниципальные кружки, секции, спортивные, музыкальные и художественные школы.

Бытует мнение, что в нашем городе «некуда отдать ребенка». Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. И задали вопрос мэрии, сколько в Барнауле вообще мест для дополнительного образования ребят. Выяснилось, что их у нас множество: есть те, что находятся в ведении городских комитетов по образованию, культуре и спорту. Есть краевые, есть частные.

Чтобы родители и их дети могли бы ориентироваться во всем многообразии этих образовательных учреждений, мы решили собрать информацию о таких кружках и секциях в интерактивной карте, с помощью которой можно узнать места расположения, контакты и тематику образовательных программ. При этом нашу карту можно смотреть с различных устройств: с компьютера, планшета, смартфона.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию открытый для дальнейшего совершенствования проект, который можно дополнять новыми объектами. На этой карте нанесены только муниципальные учреждения допоборазования. Заинтересованные организации в краевых или частных структурах тоже могут присоединиться к развитию нашей карты.

До того, как собрать все городские кружки и секции на одну карту, мы опубликовали 20 статей о разных направлениях в дополнительном образовании: народное творчество, спорт, музыка, патриотическое воспитание, танцы, изобразительное искусство, техническое творчество, туризм и т.д.

Как говорят в мэрии, в рамках реализации на территории Барнаула приоритетного проекта «Современная школа» особая роль отводится системе дополнительного образования города и информированию населения о кружках, секциях и студиях со специальными педагогическими программами.

Тысячи маленьких горожан не просто проводят свободное от школы время, но и имеют возможность укрепить здоровье, адаптироваться среди сверстников и даже определиться с будущей профессией.

Проект «Успех каждого ребенка» рассказывает обо всем многообразии профессий и направлений деятельности и позволяет каждому ребенку попробовать свои силы в различных сферах.

Над проектом работали:

ИД «Алтапресс»,

администрация Барнаула,

комитет по образованию Барнаула,

комитет по физической культуре и спорту Барнаула,

комитет по культуре Барнаула,

комитет информационной политики Барнаула.