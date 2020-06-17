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Образование
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Куда поступать? В регионах заработал помощник абитуриента

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» при поддержке Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова разработал портал-навигатор, который поможет выпускникам школ определиться с учебным заведением. Помощник абитуриента работает на веб-платформе http://reaonline.ru/suek и доступен для жителей Алтайского края.

Портал позволяет школьникам определиться с учебным заведением и направлением, опираясь на результаты ЕГЭ. Для того, чтобы увидеть список вузов страны, которые соответствуют предпочтениям, нужно ввести баллы единого государственного экзамена и выбрать подходящую специализацию. Если ЕГЭ ещё не сдан, можно указать предполагаемые значения.

На странице помощника доступно тестирование для выбора будущей профессии. Оно помогает определить способности и интересы школьника, а также проверить, готов ли будущий студент к обучению той или иной профессии.

Также на портале доступен рейтинг высших и средних учебных заведений, есть памятка по поступлению по время COVID-19, сроки подачи документов и ответы на часто задаваемые вопросы.

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