Куда поступать после школы и как выбрать профессию

Способы определения подходящей профессии могут быть разные. Если вам по какой-то причине сложно решить этот вопрос, пройдите тест на профориентацию. Это можно сделать у психолога или в региональном профориентационном центре. Также можно ответить на подобные вопросы онлайн. Например, на портале «Мое образование».
Вне зависимости от того проходили ли вы тест, определяющий склонность к той или иной профессии, еще раз ознакомьтесь с перечнем направлений.
Выпишите те, которые больше всего вас заинтересовали. Ознакомьтесь с возможностями, которые открывает выбранная специальность. Выделите плюсы и минусы, среднюю зарплату в вашем регионе и прочие нюансы, которые пригодятся в будущем. Список понадобится чуть позже, после того, как определите вуз.
Исходя из перечня выбранных специальностей (гуманитарных или технических) сократите число учебных заведений. Оставьте только те, в стенах которых преподают профессии, которые вас привлекли.
Проведите небольшой анализ: оцените время обучения, стоимость по конкретным дисциплинам и преподавателей. Пообщайтесь со студентами и выпускниками. Узнайте о плюсах обучения, возможных льготах, о предоставляемом общежитии.
Этот вопрос полностью зависит от выбранной специальности и университета (академии, колледжа). На одну и ту же профессию в разных учебных заведениях могут поставить разные вступительные предметы. Например, русский, история и общество — в одном, вместо русского и общества — в другом.
Плюс ко всему многие вводят внутренние экзамены. Они могут или полностью повторять список предметов на государственном экзамене, или сделают его уникальным. Например, творческие испытания или экзамены по физической культуре.
Действовать от обратного. Существуют ресурсы, облегчающие поиски, где нужно указать перечень предметов, которые выбрали или уже сдали, а ресурс предлагает все учебные заведения в стране и профессии, которым там обучают, с подобными критериями.
Если уже огласили результаты экзаменов — вы можете оценить свои шансы на поступление, отмечает ресурс «Поступи Онлайн». Ориентируясь на проходные баллы учебных заведений, сервис определит куда вы можете подавать заявление.