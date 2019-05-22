Куда поступать после школы и как выбрать профессию

2 Как выбрать специальность?

Вне зависимости от того проходили ли вы тест, определяющий склонность к той или иной профессии, еще раз ознакомьтесь с перечнем направлений.

Выпишите те, которые больше всего вас заинтересовали. Ознакомьтесь с возможностями, которые открывает выбранная специальность. Выделите плюсы и минусы, среднюю зарплату в вашем регионе и прочие нюансы, которые пригодятся в будущем. Список понадобится чуть позже, после того, как определите вуз.