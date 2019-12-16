Культурная столица: выпускница питерского универа заплевала комиссию по этике

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) несколько раз плюнула в членов комиссии по этике.

Комиссия рассматривала жалобу Александры Элбакян на нарушения этики сотрудниками СПбГУ. По словам девушки, ее постоянно унижают преподаватели, сообщается в разделе «Виртуальная приемная» на сайте университета. При этом она «позволила себе агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании лиц».

Вызвали охрану.

Версия студентки

Девушка подала жалобу из-за тройки на защите выпускной квалификационной работы. Члены комиссии по этике разговаривали с ней «презрительным тоном» и решили отклонить ее жалобу.

«Я выразила отношение к такому решению, плюнув председателю в лицо. Это вызвало неадекватный вопль со стороны комиссии. На меня начали кричать, как на 15-летнего хулигана: „Выйди вообще отсюда!“ А преподаватель встал, засучивая рукава, как будто собираясь мне врезать. Тогда я плюнула и в него», — рассказала студентка.

По словам девушки, коллеги ее травили из-за ее политических взглядов, пишет «Росбалт».

Что известно о студентке

Александра Элбакян создала бесплатную базу научных публикаций Sci-Hub.

Sсi-Hub — база данных с бесплатными статьями ведущих научных журналов мира, подписка на которые часто стоит десятки тысяч долларов. В сентябре 2017 года Элбакян закрыла доступ к сайту ученым из России.