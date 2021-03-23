Лайфхак абитуриента: как правильно ходить на дни открытых дверей

Выбор вуза — одно из самых ответственных решений, ведь во многом именно в этот период определяется вся дальнейшая жизнь человека. Выбрать специальность и учебное заведение, не разочаровавшись в них в дальнейшем, помогают дни открытых дверей. Для того чтобы определиться, в какой вуз подать документы, необходимо получить максимум от такого мероприятия.

Алтайский филиал РАНХиГС подготовил лайфхак для будущих абитуриентов и их родителей со списком того, на что стоит обратить внимание при посещении вуза.