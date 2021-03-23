Лайфхак абитуриента: как правильно ходить на дни открытых дверей

Сбор участников обычно проводится в вестибюле учебного заведения. Самое время обратить внимание на внешний вид учреждения. Казалось бы, какая разница, как давно в здании проводился ремонт, если вас обучают хорошие преподаватели? Однако сквозняки, обшарпанные стены, отсутствие указателей в аудитории, мусор — это плохой признак. Другое дело, когда уже перед входом в здание открывается ухоженная территория, свежий ремонт, дизайнерские решения, чистые светлые коридоры и даже возможность привести себя в порядок перед зеркалом. Важно понимать, что, если руководство вуза обеспечивает хотя бы минимально презентабельный вид здания, это говорит о хороших управленческих качествах. В таком случае велика вероятность, что и с остальными своими обязанностями ректорат справляется отлично: добросовестно выбирает преподавателей, тщательно следит за уровнем учебы, обеспечивает студентов всем необходимым и т. д.
Обращение к абитуриентам — важная часть дня открытых дверей любого учебного заведения, которая способна многое рассказать будущим студентам. Как правило, везде говорят примерно одно и то же, но нужно обратить внимание на детали: конкретную информацию о вузе, факты и цифры. Рассказывают ли гостям аргументы в пользу своего учебного заведения и перспективы.
Каковы перспективы после окончания вуза, можно оценить по успехам его выпускников. Стоит обратить внимание, где работают те, кто окончил данный вуз, каковы их достижения и должности.
Узнайте, преподают ли в вузе практикующие специалисты и какие. Во время обучения студенты получают большой объем теоретического материала по дисциплинам, немалую его часть необходимо закреплять на практике. Практикующие специалисты смогут поделиться собственным опытом и рассказать о реалиях профессии.
Речь идет не только об узкоспециализированной литературе, методических пособиях и справочниках, в век информационных технологий важно, есть ли развитие этой стороны обучения, интерактивные выставки и техническое оснащение.
Возможно, это может показаться несущественным, но это только до поступления. Все-таки посидите в столовых выбранного вуза: посмотрите, уютно ли там, приемлемые ли цены и качество питания, можно ли позаниматься или тут же выгоняют и т. д. Если вуз большой, обратите внимание, сколько посадочных мест в столовой, возможно, внутри здания есть дополнительное кафе или хотя бы буфет. Ведь, как правило, во время больших перерывов на несколько десятков человек приходится всего одна столовая, это грозит тем, что вместо обеда вы только простоите в очереди.
Обратите особое внимание на материально-техническую базу вуза. Учиться программированию исключительно по лекциям в тетради — не самое полезное занятие, поэтому выясните, способен ли вуз обеспечить студентов достаточным количеством компьютеров, проекторов и специально оборудованных аудиторий.
При предварительном посещении вуза будущие абитуриенты часто забывают спросить, есть ли дополнительная мотивация в виде именных стипендий и за что они даются. Однако именная стипендия имеет важное значение, ведь это признание успехов студента и возможность повысить свою привлекательность в глазах будущего работодателя.
Участие в общественной жизни — это отличная возможность завести друзей, показать свои таланты, научиться чему-то новому. Обязательно узнайте об уровне внеучебной деятельности учреждения, есть ли возможность реализовать свой организаторский или творческий потенциал. Если в вузе есть спортивный и даже тренажерный залы — это говорит о заботе руководства о здоровье студентов и позволяет сэкономить время и деньги на посещении спортзалов сторонних организаций, а это, согласитесь, приятный дополнительный бонус.
Задайте вопросы, пообщайтесь с будущими преподавателями, получите максимум информации для того, чтобы сделать правильный выбор На дне открытых дверей в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который состоится 27 марта 2021 года.
Вы в буквальном смысле сможете заглянуть в свое будущее, пройти по вузу, узнать, как и чему учатся на разных направлениях обучения. Также вас ждет увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и многое другое.
- для направлений «Юриспруденция», «Психология» — в 10.00,
- для направлений «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» — в 13.00.
Если у вас нет возможности посетить день открытых дверей очно, не переживайте!
3 апреля в 11.00 мы проведем прямой эфир! Запись будет доступна в любое удобное время.
Ссылки на трансляцию и другая подробная информация в ближайшее время появится на сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в социальных сетях академии:
Следите за обновлениями!
Ждем вас 27 марта в 10.00 и 13.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.