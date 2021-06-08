Лайфхаки: как выбрать вуз.

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Список вузов

Определившись с профессией, начинайте составлять список вузов, в которых есть данная образовательная программа. Обратите внимание на то, что по одному и тому же направлению специализации в разных вузах могут отличаться. Внимательно изучайте программы, ищите тот профиль, который вам нужен.

Ищите, анализируйте и систематизируйте. Соберите самую разную информацию о тех вузах, которые вы рассматриваете.

Составьте персональный рейтинг университетов: выберите показатели, которые важны при выборе университета лично вам, например, государственная аккредитация, стажировки, студенческая жизнь. Для наглядности, можно нарисовать таблицу, она покажет какие вузы наберут больше всего плюсов.

Правила удачливого абитуриента таковы: лучше выбрать два-три вуза, в которые у вас есть шанс поступить и которые дадут наилучшие знания и условия для получения желаемой профессии.