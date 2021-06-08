Лайфхаки: как выбрать вуз.

Необходимо определиться с будущей профессией — нужно выбрать то направление подготовки, которое интересно, которое по душе. Внимательно изучайте программы, ищите тот профиль, который вам нужен. Если еще не определились с направлением, выбирайте многопрофильный вуз.
В Алтайском филиале РАНХиГС есть возможность выбрать из четырех направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция» и «Психология».
Определившись с профессией, начинайте составлять список вузов, в которых есть данная образовательная программа. Обратите внимание на то, что по одному и тому же направлению специализации в разных вузах могут отличаться. Внимательно изучайте программы, ищите тот профиль, который вам нужен.
Ищите, анализируйте и систематизируйте. Соберите самую разную информацию о тех вузах, которые вы рассматриваете.
Составьте персональный рейтинг университетов: выберите показатели, которые важны при выборе университета лично вам, например, государственная аккредитация, стажировки, студенческая жизнь. Для наглядности, можно нарисовать таблицу, она покажет какие вузы наберут больше всего плюсов.
Правила удачливого абитуриента таковы: лучше выбрать два-три вуза, в которые у вас есть шанс поступить и которые дадут наилучшие знания и условия для получения желаемой профессии.
У каждого вуза имеется определенное количество мест: на бюджетное и платное обучение, на очную, очно-заочную или заочную формы обучения. Узнать эти цифры можно на нашем сайте. При выборе вуза адекватно оценивайте свои шансы попасть на бюджет.
Что касается проходных баллов, то они не устанавливаются заранее, а определяются в ходе зачисления и могут в текущем году отличаться от прошлогоднего как в большую, так и в меньшую сторону.
Выбирая вуз для поступления, обратите внимание не только на учебную программу и проходной балл. Не менее важна для успешной учебы атмосфера вуза, социум. Интересно учиться в вузе, где много внимания уделяют спорту, есть свой театр, дискуссионные площадки и другая студенческая активность.
Напоминаем, подробнее о поступлении в Академию вы можете узнать в разделе «Абитуриенту», а также в приёмной комиссии.
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