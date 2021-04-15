30 лет музыкальному факультету АГИК

Подготовка специалистов музыкальных специализаций в Алтайском государственном институте культуры началась с момента его образования в 1975 г. в рамках факультета культурно-просветительной работы на кафедрах оркестрового дирижирования, теории и истории музыки, фортепиано, академического хора. У истоков организации кафедр стояли выдающиеся деятели музыкального искусства: заслуженный работник культуры РФ Леонид Калинкин, заслуженный деятель искусств РФ Николай Корниенко, заслуженный артист РФ Евгений Борисов, заслуженный артист РФ, заслуженный работник культуры Республики Тыва Роберт Лесников, член Союза композиторов России Владимир Пешняк и др. В 1990 г. был образован сначала музыкально-педагогический, а затем — музыкальный факультет. Деканом факультета стала заслуженный работник культуры РФ, доцент Наталья Баскакова, один из ведущих специалистов-музыкантов Алтайского края. С 1997 г. факультет возглавляет заслуженный работник культуры РФ, дипломант международных конкурсов и фестивалей, профессор Нина Крючкова.

На главной сценической площадке Алтайского государственного института культуры в праздничный день выступят лучшие студенческие творческие коллективы и солисты, ведущие преподаватели музыкального факультета: Оркестр народных инструментов (художественный руководитель и дирижер — профессор Николай Серегин), Академический хор АГИК (художественный руководитель и дирижер Юлия Никишина), исполнители на фортепиано, оркестровых струнных, русских народных инструментах.

Кафедру народного хорового пения представят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Русский народный хор АГИК, фольклорный ансамбль «Узорье» (художественный руководитель — профессор Ольга Щербакова), ансамбль русской песни «Ладо» (художественный руководитель — доцент Ирина Соловьева), ансамбли народной музыки «Новый день» (художественный руководитель — доцент Наталья Яговец). Лауреаты международных и всероссийских конкурсов, доценты кафедры музыкознания и фортепиано фортепианный дуэт Татьяна Серегина и Алена Фатерина в очередной раз продемонстрируют высокое исполнительское мастерство.

Программа концерта представлена широкой палитрой произведений зарубежной и отечественной классической, народной музыки и будет интересна все ценителям музыкального искусства.

Начало концерта 19 апреля 2021 года в 18:00 в концертном зале АГИК пр. Ленина, 66