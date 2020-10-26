90-летний юбилей Турксиба отметят в АлтГУ научной конференцией.

Алтайский государственный университет и Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» при поддержке Ассоциации азиатских университетов 29−30 октября 2020 г. проводит Международную научную конференцию «Индустриальное строительство в Центральной Азии: историческое значение для региона (к 90-летию со дня открытия Туркестано-Сибирской железной дороги)».

История Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали тесно взаимосвязана с историей Алтая. Она определяла и продолжает оказывать мощное воздействие на динамику социально-экономического развития региона с начала строительства и до сегодняшнего дня.

Юлия Лысенко,

говорит заведующий кафедрой востоковедения АлтГУ , доктор исторических наук , профессор:

— Хорошо известно, что идея постройки железной дороги для связи Туркестана и Сибири возникла еще в 1886 году. Она рассматривалась как важный стратегический объект, способный существенно усилить товарооборот между регионами, упростить вывоз центрально-азиатского хлопка в Сибирь и доставку сибирского зерна в Туркестан. В 1906 году кабинет министров Российской империи принял решение о начале строительства южной ветки Транссибирской магистрали по линии Новониколаевск — Барнаул — Семипалатинск. Алтайская железная дорога была введена в постоянную эксплуатацию в 1917 году.

Туркестано-Сибирская железная дорога стала одним из центральных экономических проектов Советского Союза 20-х гг. ХХ в., наряду с Днепростроем и Волго-Донским каналом. Решение о ее строительстве было принято 3 декабря 1926 года Советом труда и обороны СССР. Главной целью строительства новой железнодорожной магистрали было обеспечение более короткой транспортной связи Сибири со Средней Азией для динамического развития межрегиональных экономических контактов. Работы развернулись одновременно с севера и юга навстречу друг другу — от Семипалатинска и от станции Луговой. Были созданы два управления строительства Северное и Южное. 25 апреля 1930 года сомкнулись рельсы Турксиба. Экономический эффект ввода в эксплуатацию новой железнодорожной линии был существенным. Она способствовала значительному росту экономики и социальной сферы Казахстана и Среднеазиатских республик. С ней напрямую связано развитие хлопководства в СССР. Турксиб известен как школа российского железнодорожного строительства. Дорога сооружалась по проекту и под руководством советских инженеров, трудом рабочих, представляющих многие национальности страны. Здесь прошли хорошую профессиональную выучку и выросли замечательные инженерные кадры.

Как заявляют в АлтГУ, цель конференции — обсуждение вопросов, связанных с изучением различных аспектов истории строительства и эксплуатации Туркестано-Сибирской железной дороги, ее роли для экономического развития центрально-азиатского региона и России.

На Конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:

Итоги , перспективы и источниковые ресурсы изучения индустриализации в центральноазиатских республиках и истории Туркестано-Сибирской железной дороги. Развитие Центральной Азии в доиндустриальный период. Индустриализация и Турксиб: динамика экономических процессов в советской Центральной Азии. Органы власти и управления в период индустриализации советских центрально-азиатских республик. Человек в условиях индустриализации. Вопросы подготовки инженерных , рабочих и железнодорожных кадров в период индустриализации. Турксиб как условие формирование транспортных коммуникаций и инфраструктуры республик советской Центральной Азии. Роль Турксиба в реализации национальных целей и стратегических задачах развития республик постсоветской Центральной Азии

В программе конференции — пленарное заседание, секционные заседания, которые будут проходить в оф-лайн и он-лайн формате.

Работа конференции объединит научные интересы более 80 специалистов, представляющих 4 страны: Российская Федерация, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан.

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