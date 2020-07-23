Магистратура BigData: как томские студенты участвуют в экспериментах на Большом адронном коллайдере

Направление « Программная инженерия » (Big Data Solutions) появилось в Томском политехническом университете в 2017 году. В мире возрос спрос на инженеров, способных анализировать большие объемы данных, а также владеющих инструментами программирования, машинного обучения и облачных вычислений. Чему учат инженеров будущего, и почему их ждут в ЦЕРНе, читайте в нашей статье.

Что такое большие данные , и кому они нужны?

В современном мире Big Data (Большие данные) применяются уже повсеместно и на всех уровнях жизнедеятельности человека: в здравоохранении, телекоммуникациях, торговле, логистике, в финансовых компаниях, а также государственном управлении. Их используют при добыче, переработке и транспортировке полезных ископаемых. На основе этих данных предприятия делают выводы об эффективности разработки месторождения, отслеживают график капитального ремонта и состояние оборудования, прогнозируют спрос на продукцию и цены.

В настоящее время большие данные широко применяются и в науке. Например, для анализа информации, полученной в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере. Студенты ТПУ еще во время учебы становятся участниками исследований в ЦЕРНе (Европейская организация по ядерным исследованиям).

По прогнозу Ассоциации участников рынка больших данных, к 2024 году объем этого рынка только в России достигнет 300 миллиардов рублей. Потребность в специалистах по большим данным будет расти в геометрической прогрессии. Выпускникам магистратуры Томского политеха по этому направлению гарантировано 100% трудоустройство.

Международный уровень: актуальные запросы XXI века

Магистранты программы Big Data Solutions учатся на английском языке. Во время учебы они принимают участие в программах академического обмена в таких университетах, как Мюнхенский технический университет (Германия), Университет прикладных наук г. Вааса (Финляндия), Университет Аалто (Финляндия), Мадридский политехнический университет (Испания), Университет Марибор (Словения) и т.д.

Например, выпускница 2020 года Анастасия Кайда участвовала в программе академического обмена в VAMK (Финляндия), стала обладателем ряда стипендий и победила в научной школе в Черногории.

«У нас в группе были сильные ребята с разных направлений. Практически все получали повышенные стипендии (в том числе несколько сразу). Более половины группы участвовали в программах академического обмена, в международных школах. Я, например, побывала в Черногории и Китае на летних школах и училась по обмену в Финляндии. Это направление дало нам массу возможностей. Все зависело только от желания магистранта, а преподаватели нас всячески поддерживали. Я ни разу не пожалела о своем выборе! Магистратура Big Data Solutions — полный восторг!» — рассказала Анастасия.

Анастасия Кайда. Томский политехнический университет.

Также магистратура Big Data Solutions дает возможность пройти стажировку в крупной компании или научной лаборатории (например, SAS и CERN). Один из первых выпускников ТПУ по программе Big Data Solutions Максим Васин участвовал в профессиональной стажировке TeamLab и ездил в командировку в Германию (г. Карлсруэ). Параллельно он исполнил свою мечту — побывал в Париже.

Максим в Париже. Томский политехнический университет.

Помимо этого, магистранты могут стать обладателями различных стипендий (один магистрант может выиграть несколько стипендий одновременно), участвовать в хакатонах, а также выполнять исследования в рамках научных грантов.

Чему учат специалистов будущего , и как поступить в ТПУ

Во время учебы магистранты программы Big Data Solutions получают:

компетенции в области Data Science

знания современных инструментов в области распределенных вычислений

отличную базу в области программирования как на высокоуровневых , так и на низкоуровневых языках

У всех желающих еще есть возможность отправить заявление на поступление в магистратуру одного из лучших технических вузов страны. Подать заявление можно до 14 августа.