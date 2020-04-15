Маске рад: все студенты общежитий АлтГУ получили комплекты защитных масок

В связи с пандемией коронавирусной инфекции во всем мире наблюдается острый дефицит защитных масок. Но студенты общежитий опорного университета получили комплекты защитных медицинских масок абсолютно бесплатно. Партию масок в АлтГУ отправил вуз-партнер из КНР — Цюнтайский педагогический институт (г. Хайкоу, провинция Хайнань). В настоящее время в АлтГУ учится 17 студентов из этого университета на направлениях «Лингвистика», «Дизайн» и «Музыкально-инструментальное искусство». Китай — один из главных производителей защитных масок в мире. Поднебесная уже пережила пик эпидемии COVID-19 и вновь наращивает промышленное производство. Руководство АлтГУ поставило задачу обеспечить всех студентов защитными масками, но достать их в таком объеме оказалось не просто. Коллеги из Цюнтайского института решили помочь.

Все студенты общежитий АлтГУ получили комплекты защитных масок. Алтайский государственный университет.

Ашот Погосян,

директор студенческого городка АлтГУ:

Мы получили от наших китайских коллег 2500 масок. Безусловно, это очень важная и необходимая поддержка сегодня. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе во всех общежитиях АлтГУ введен карантинный режим. Каждые два часа в лифтах, холлах, местах общего пользования проводится санитарная уборка, на входе установлены санитайзеры для обработки рук. Мы рекомендуем всем жильцам носить маски, регулярно проветривать помещения.

14 апреля всем студентам общежитий АлтГУ сотрудники администрации студенческого городка раздали защитные маски, а заодно еще раз проинструктировали ребят о необходимых мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Студентки исторического факультета У Вый и У Ваньхай были бесплатным маскам рады. Девушки часто перезваниваются с родственниками из КНР и верят, что и в России эпидемия скоро утихнет. А пока, как признаются девушки, больше времени посвящают учебе.

Все студенты общежитий АлтГУ получили комплекты защитных масок. Алтайский государственный университет.

Ясер Ал-Мамори приехал учиться в АлтГУ из Ирака, парень мечтает стать известным сценаристом документальных фильмов. Он рассказывает:

Я очень рад тому, как в общежитии заботятся о нас. Каждый день здесь измеряют температуру, интересуются нашим самочувствием. Мы соблюдаем правила, и я уверен, что все будет хорошо!

Все студенты общежитий АлтГУ получили комплекты защитных масок. Алтайский государственный университет.

Всего, как говорят в Алтайском госуниверситете, в 5 общежитиях вуза на сегодня остался 821 студент из более чем 2000 постоянно проживающих там. Из них порядка 600 — граждане иностранных государств. Большая же часть, в основном студенты-россияне из районов Алтайского края и других субъектов Федерации, временно разъехались по домам.