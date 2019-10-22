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Образование

Мэрия: в детских садах Барнаула улучшилось питание

В городском комитете по образованию считают, что повышение ежемесячной платы за детский сад с 1500 до 2000 рублей позволило в значительной степени разнообразить меню и повысить качество питания. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Чиновники отмечают, что благодаря повышению платы за присмотр и уход за детьми в меню дошкольных учреждений появились в необходимом объеме мясо, кисломолочка, творог, сыры, фрукты. Все деньги родителей полностью направляются на приобретение продуктов.

В то же время в мэрии отмечают, что стоимость необходимого набора продуктов питания для детей еще в декабре в Барнауле составляла 3376 рублей.

Напомним: тема качественно питания в дошкольных учреждениях Алтайского края является очень проблемной. Особенно в сельских районах. Недавно депутаты АКЗС предложили увеличить финансирование питания в школах для детей из малообеспеченных и многодетных семей. с сегодняшних 4,85 рублей на человека до 20 рублей в день. Сегодня этой суммы хватает, чтобы поесть лишь пять раз в месяц.

В Барнауле повышение платы за детский сад с 1 сентября прошло без какого-либо шумного протеста. Тем не менее, иногда в соцсетях родители сообщают, что мясо и фрукты в детском саду появляются очень редко.

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