5 мест, где интересно провести время с детьми на каникулах в Барнауле

Гончарная школа Колокол
Не так давно в Барнауле открылась гончарная школа «Колокол». Это уютное место для взрослых и детей, где каждый может прикоснуться к древнему гончарному искусству. Ученики научатся создавать красивые керамические изделия для себя и близких.
Для тех, кто никогда раньше не работал с глиной и керамикой, подойдут однодневные и двухдневные мастер-классы. Чтобы познакомиться с гончарным делом получше, в школе «Колокол» есть месячные базовые курсы для юных гончаров от 7 лет.
В студии также можно провести день рождения, либо приобрести подарочный сертификат на сумму от 1200 рублей. Такой подарок не оставит вашего ребенка равнодушным.
Театр
В течение каникул в театре кукол «Сказка» покажут несколько спектаклей. За день до начала каникул — 24 марта — можно посмотреть сказку «Времена года», патриотическую комедию «Богатырь Степан Ромашкин». В течение каникул с детьми также можно сходить на «Невероятные лунные приключения», посмотреть сказку «Машенька и Медведь», «Именины мух» или «Черная курица». На эти спектакли можно сходить не только школьникам, но и самым маленьким зрителям — на некоторых постановках ограничение по возрасту 2+.
Робототехника
Если ребенок увлекается компьютерами, роботами, любит мастерить и решать логические задачи, то стоит задуматься о его дополнительном обучении в секции робототехники, программирования и 3D-моделирования. В течение школьных каникул клуб робототехники UNIKUM проведет мастер-классы для детей и их родителей, устроит состязания роботов, а также обучит детей различным техническим дисциплинам.
Специально разработанные образовательные программы помогут детям не только получить новые знания и навыки работы с техникой, но и стать более усидчивыми, научиться самостоятельно принимать решения. Именно здесь ребенок поймет на практике, что создание и программирование роботов — это увлекательный процесс. Такое хобби точно доставит массу удовольствия как ребенку, так и его родителям.
Планетарий
Экскурсия в барнаульский планетарий позволит с пользой провести время с ребенком. Здесь юным посетителям расскажут, откуда взялись планеты, что происходит на окраине Солнечной системы, покажут Солнце и Луну во всей красе. Дети смогут познакомиться с историей телескопа и созвездиями, поучаствовать в викторинах. Посмотреть разные мультимедийные полнокупольные шоу можно в любой день в течение школьных каникул.
Зоопарк
Парк «Лесная сказка» — удачный вариант для отдыха всей семьей на свежем воздухе. Дети смогут понаблюдать за поведением животных, поснимать обстановку и погулять по территории большого парка. В зоопарке постоянно появляются новые обитатели, поэтому если дети уже бывали здесь, то очередная прогулка не оставит их равнодушными и подарит массу приятных воспоминаний.
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