5 мест, где интересно провести время с детьми на каникулах в Барнауле

С 25 марта в школах начинаются осенние каникулы. Чтобы дети не скучали целую неделю, заранее продумайте для них развлекательную программу. Предлагаем пять мест , где ваш ребенок сможет весело и с пользой провести время.

Гончарная школа Колокол

Не так давно в Барнауле открылась гончарная школа «Колокол». Это уютное место для взрослых и детей, где каждый может прикоснуться к древнему гончарному искусству. Ученики научатся создавать красивые керамические изделия для себя и близких.

Для тех, кто никогда раньше не работал с глиной и керамикой, подойдут однодневные и двухдневные мастер-классы. Чтобы познакомиться с гончарным делом получше, в школе «Колокол» есть месячные базовые курсы для юных гончаров от 7 лет.

В студии также можно провести день рождения, либо приобрести подарочный сертификат на сумму от 1200 рублей. Такой подарок не оставит вашего ребенка равнодушным.

Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем Керамические изделия. Фото предоставлено рекламодателем

Театр

В течение каникул в театре кукол «Сказка» покажут несколько спектаклей. За день до начала каникул — 24 марта — можно посмотреть сказку «Времена года», патриотическую комедию «Богатырь Степан Ромашкин». В течение каникул с детьми также можно сходить на «Невероятные лунные приключения», посмотреть сказку «Машенька и Медведь», «Именины мух» или «Черная курица». На эти спектакли можно сходить не только школьникам, но и самым маленьким зрителям — на некоторых постановках ограничение по возрасту 2+.

Робототехника

Если ребенок увлекается компьютерами, роботами, любит мастерить и решать логические задачи, то стоит задуматься о его дополнительном обучении в секции робототехники, программирования и 3D-моделирования. В течение школьных каникул клуб робототехники UNIKUM проведет мастер-классы для детей и их родителей, устроит состязания роботов, а также обучит детей различным техническим дисциплинам.

Специально разработанные образовательные программы помогут детям не только получить новые знания и навыки работы с техникой, но и стать более усидчивыми, научиться самостоятельно принимать решения. Именно здесь ребенок поймет на практике, что создание и программирование роботов — это увлекательный процесс. Такое хобби точно доставит массу удовольствия как ребенку, так и его родителям.

Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем Робототехника. Фото предоставлено рекламодателем

Планетарий

Экскурсия в барнаульский планетарий позволит с пользой провести время с ребенком. Здесь юным посетителям расскажут, откуда взялись планеты, что происходит на окраине Солнечной системы, покажут Солнце и Луну во всей красе. Дети смогут познакомиться с историей телескопа и созвездиями, поучаствовать в викторинах. Посмотреть разные мультимедийные полнокупольные шоу можно в любой день в течение школьных каникул.

Зоопарк

Парк «Лесная сказка» — удачный вариант для отдыха всей семьей на свежем воздухе. Дети смогут понаблюдать за поведением животных, поснимать обстановку и погулять по территории большого парка. В зоопарке постоянно появляются новые обитатели, поэтому если дети уже бывали здесь, то очередная прогулка не оставит их равнодушными и подарит массу приятных воспоминаний.

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