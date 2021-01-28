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Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы»

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы», которая состоится 3−4 февраля 2021 года. Форма участия в конференции: онлайн. Регистрация не требуется.

Кампус.
Кампус.
Алтайский филиал РАНХиГС

В работе конференции планируется участие представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, российских и зарубежных ученых, представителей образовательных организаций всех уровней, аспирантов и магистрантов.

Порядок проведения конференции 3−4 февраля:
  • 14:30 — 17:00 — экспертные дискуссии.
  • 17:30−18:30 — экспертные выступления.

В программе указано местное время (GMT+7).

Тематические направления работы конференции:
  1. Государственное управление в условиях цифровой трансформации.
  2. Право в современном мире: изменения и векторы развития.
  3. Экономика в условиях новой реальности.
  4. Личность в эпоху перемен.
  5. Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности.
  6. Трансформация образования в условиях современных общественных процессов.
  7. Цифровизация здравоохранения.
  8. Развитие города и городской среды.

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

Контактное лицо: Дарья Сергеевна Леонтьева, тел.: 8 (3852) 503−460, e-mail:nba-if@mail.ru

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