Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы»

В работе конференции планируется участие представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, российских и зарубежных ученых, представителей образовательных организаций всех уровней, аспирантов и магистрантов.
- 14:30 — 17:00 — экспертные дискуссии.
- 17:30−18:30 — экспертные выступления.
В программе указано местное время (GMT+7).
- Государственное управление в условиях цифровой трансформации.
- Право в современном мире: изменения и векторы развития.
- Экономика в условиях новой реальности.
- Личность в эпоху перемен.
- Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности.
- Трансформация образования в условиях современных общественных процессов.
- Цифровизация здравоохранения.
- Развитие города и городской среды.
С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.
Контактное лицо: Дарья Сергеевна Леонтьева, тел.: 8 (3852) 503−460, e-mail:nba-if@mail.ru