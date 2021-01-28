Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы»

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы», которая состоится 3−4 февраля 2021 года. Форма участия в конференции: онлайн. Регистрация не требуется.