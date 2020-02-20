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Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современных направлений танца «Образ» пройдет в Алтайском крае

17 — 19 апреля 2020 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет VI Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современных направлений танца «Образ».

Спектакль современной труппы «Кафе Идиот».
Спектакль современной труппы «Кафе Идиот».
Алтайский государственный институт культуры.

Цель конкурса — повышение художественного уровня балетмейстерской деятельности руководителей хореографических коллективов, выявление талантливой молодежи в области постановки современного танца.

Конкурс пройдет по номинациям — малые формы (соло, дуэт) и спектакли (без деления по возрастным категориям); ансамбли по направлениям: современный танец, уличные направления, фолк, модерн джаз (по возрастным категориям). Впервые введена специальная номинация для студентов профильных учебных заведений — студенческая работа: малые формы, спектакль, ансамбль.

К участию в конкурсе приглашаются балетмейстеры — постановщики современных направлений танца, руководители творческих коллективов без образовательных и возрастных категорий, а также учащиеся хореографических образовательных организаций, воспитанники хореографических студий и др.

Пластический спектакль &quot;Сказ о Ясном Соколе&quot;.
Пластический спектакль «Сказ о Ясном Соколе».
Алтайский государственный институт культуры.

В жюри фестиваля войдут известные зарубежные и российские хореографы, педагоги и исполнители: Александр Гурвич, заведующий кафедрой танцевальных дисциплин факультета современного танца Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), Ольга Жилтухина, хореограф, танцовщица, директор Международного фестиваля современного танца (г. Рига, Латвия), Ольга Тимошенко педагог кафедры современной хореографии ГИТИСа.

Для руководителей хореографических коллективов будут организованы мастер-классы и курсы повышения квалификации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2020 года.

С положением о проведении фестиваля-конкурса можно познакомиться на сайте института www.agaki.ru

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